La Habana.— El presidente Miguel Díaz-Canel reafirmó hoy que Cuba no agrede ni amenaza, pero se defenderá con firmeza ante cualquier agresión terrorista o mercenaria contra su soberanía y estabilidad nacional.

Así lo ratificó este jueves en su cuenta de la red social X, al reiterar «lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy: Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional».

#Cuba no agrede, ni amenaza.



Lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy:



Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional. https://t.co/2g3b28fktl — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 26, 2026

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, subrayó que Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de Estados Unidos desde 1959, con un alto costo en vidas humanas, heridos y daños materiales.

Rodríguez enfatizó que la defensa de las costas cubanas, del territorio y de la seguridad nacional es un deber ineludible, y confirmó que se lleva a cabo una investigación rigurosa para esclarecer los hechos.

La víspera ocurrió un ataque armado en aguas del canalizo El Pino, cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara, donde una lancha rápida con matrícula de Florida (FL7726SH) abrió fuego contra una unidad de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior durante una operación de identificación.

Según el parte oficial, la embarcación transportaba diez personas armadas con intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas.

Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de #EEUU desde 1959, con un alto costo en vidas, heridos y daños materiales.



Se lleva a cabo una investigación rigurosa para esclarecer los hechos.



La defensa de las costas cubanas, del… pic.twitter.com/ubVCD9Q11y — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 26, 2026

En el enfrentamiento, un combatiente cubano resultó lesionado, mientras que cuatro agresores fueron abatidos y seis detenidos.

Entre el material ocupado figuran fusiles de asalto, armas cortas, cocteles molotov, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.

Todos los participantes son cubanos residentes en Estados Unidos, varios con historial delictivo.

Dos de ellos, Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, figuran en la Lista Nacional de personas vinculadas a actos de terrorismo, conforme a la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Además, fue detenido en territorio nacional Duniel Hernández Santos, enviado desde Estados Unidos para coordinar la recepción de la infiltración, quien ya se encuentra confeso.

Rusia tacha de provocación de EE. UU. incidente con lancha en Cuba

Moscú.— La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, aseguró hoy que el incidente con una lancha con matrícula estadounidense frente a las costas de Cuba fue provocado por Washington para agudizar las tensiones.

«Se trata de una provocación agresiva de Estados Unidos, cuyo propósito es escalar la situación y detonar el conflicto», enfatizó la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante euroasiático.

(Foto: Tomada de Prensa Latina)

La víspera, el Ministerio del Interior de Cuba reportó que en horas de la mañana se detectó una lancha rápida «infractora» dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, EE.UU., con folio FL7726SH, que se aproximó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, en la central provincia de Villa Clara».

«Al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con cinco combatientes, para su identificación, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado», refiere el comunicado difundido por la entidad.

Tras la intercepción, se produjo un enfrentamiento, en el que «cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados», refirieron las autoridades de la nación caribeña, mientras agregaron que los heridos fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

Más tarde, la cartera del Interior de la mayor de las Antillanas añadió que las 10 personas que iban a bordo de la embarcación estadounidense eran ciudadanos de la isla caribeña, residentes en la nación norteña.

«Todos los participantes son cubanos residentes en los Estados Unidos. La mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta relacionada con la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo», explicó el Ministerio.

Al respecto, la institución acotó que los individuos detenidos admitieron durante los interrogatorios preliminares su intención de infiltrarse en Cuba con fines terroristas.

Por otra parte, las autoridades también detuvieron a un ciudadano cubano «enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones», especificó la cartera.

Igualmente, notificó que en el proceso fueron incautados fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cócteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.

En ese sentido, argumentó el ente que está en curso una pesquisa para establecer en firme lo sucedido.

Asimismo, advirtió que «ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región».

Partido dominicano PCT respalda derecho de Cuba a defender soberanía

Santo Domingo.— El Partido Comunista del Trabajo (PCT) de la República Dominicana expresó hoy su más firme respaldo al derecho legítimo de Cuba de emplear todos los recursos de su defensa nacional para salvaguardar su soberanía e integridad territorial.

Así lo manifestó la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del PCT, tras conocerse que una lancha rápida con matrícula de Florida, tripulada por 10 personas armadas, ingresó este miércoles a aguas territoriales cubanas y abrió fuego contra miembros de las Tropas Guardafronteras.

(Foto: Tomada de Prensa Latina)

La organización política calificó el hecho como una provocación y una violación flagrante de las normas internacionales, y sostuvo que no se trata de un incidente aislado, sino del resultado de un clima de hostilidad fomentado desde el poder en Estados Unidos.

«La incursión imprudente de una embarcación de matrícula norteamericana en aguas cubanas es una consecuencia directa del discurso agresivo y provocador del presidente Donald Trump, que alienta hechos de esta naturaleza y pone en riesgo la paz y la estabilidad regional», señaló la Comisión en su comunicado.

El PCT subrayó que la nación caribeña respondió con dignidad y firmeza, y respaldó su derecho a defenderse desde el momento en que se abrió fuego contra sus efectivos.

La Comisión destacó que estos acontecimientos reafirman la voluntad inquebrantable del pueblo de la isla de defender su autodeterminación y exigió el fin de la retórica injerencista que busca vulnerar la paz en la Mayor de las Antillas.

Reafirmó su solidaridad histórica con la Revolución y aseguró que se mantiene vigilante ante cualquier intento de agresión que pueda atentar contra la libertad de los pueblos.

La víspera Cuba informó que, como consecuencia del enfrentamiento, el comandante de la embarcación cubana resultó lesionado.

Asimismo, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, los que fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

Solidaridad en Italia con Cuba tras ataque armado a guardafronteras

Roma.— La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic), condena el reciente ataque armado contra guardafronteras cubanos, perpetrado desde una lancha rápida con matrícula estadounidense, señala hoy un comunicado.

En el documento, los miembros de esa organización solidaria italiana, manifiestan «indignación y preocupación» ante ese hecho, y alertan a la opinión pública de este país y del mundo que se trata de «un acto cobarde que revela las verdaderas intenciones de sus autores», de crear un «pretexto para una agresión armada contra la isla soberana».

(Foto: Tomada de Prensa Latina)

El pasado 25 de febrero el Ministerio del Interior de Cuba informó que guardafronteras de esa nación repelieron un ataque armado perpetrado por una embarcación estadounidense dentro de sus aguas territoriales.

La nota oficial señala que una lancha rápida con matrícula de la Florida, Estados Unidos (folio FL7726SH), fue detectada a aproximadamente una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara.

Al aproximarse una unidad de las Tropas Guardafronteras (TGF), integrada por cinco efectivos, para proceder a su identificación, los ocupantes de la lancha rápìda abrieron fuego contra los combatientes cubanos.

Como resultado del ataque, el comandante de la embarcación de las TGF resultó lesionado y las fuerzas nacionales respondieron conforme a los protocolos de defensa legítima, con un saldo de cuatro agresores muertos y seis heridos, estos últimos actualmente bajo atención médica en instituciones cubanas.

En el texto de dicho ministerio se reafirma que la defensa de las aguas territoriales constituye un pilar fundamental de la seguridad nacional y se ratifica la voluntad del Estado cubano de proteger su soberanía frente a cualquier agresión.

La Anaic asevera en su comunicado que «los mafiosos de la fábrica del odio de Miami, furiosos por la creciente respuesta internacional a favor de Cuba ante el endurecimiento del bloqueo impuesto por Trump, recurren al terror para sembrar el miedo y la inestabilidad».

En tal sentido expresa «plena solidaridad con el Gobierno y el pueblo cubanos, que resisten con dignidad las provocaciones imperialistas», y pide a la comunidad internacional «que se movilice contra el terrorismo patrocinado por Estados Unidos y el ilegal asedio económico».

«¡Ningún pretexto justificará una invasión!¡Fuimos solidarios con Cuba en 1961 cuando Cuba fue atacada en Playa Girón!¡Fuimos solidarios con Cuba en el Período Especial!¡Lo somos ahora cuando Trump y Marco Rubio intentan asfixiar a la Revolución!¡Siempre seremos solidarios con la Cuba Socialista de Patria o Muerte, Venceremos!, reafirma la Anaic.

Condena Juventud Comunista de Austria agresión armada contra Cuba

La Habana.— La Juventud Comunista de Austria (KJÖ) emitió hoy una declaración pública en la que condenó el ataque perpetrado contra las tropas Guardafronteras cubanas en aguas territoriales de la Isla.

En su pronunciamiento, según precisa el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, la organización denunció que la agresión no constituyó un hecho aislado, sino parte de una prolongada política hostil de Washington contra la Revolución Cubana, que incluye el bloqueo económico, comercial y financiero mantenido por décadas y las recientes medidas para obstaculizar el suministro de combustible.

La KJÖ recordó antecedentes como la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, que forman parte de ese patrón de agresiones contra Cuba.

La agrupación juvenil defendió el derecho de la nación caribeña a proteger su soberanía e independencia frente a las acciones externas, y subrayó la necesidad de fortalecer la solidaridad internacional con el pueblo cubano en el actual contexto de recrudecimiento del bloqueo.

La organización, que anteriormente había emitido declaraciones contra el cerco económico y la última orden ejecutiva del gobierno estadounidense, reiteró con este pronunciamiento su disposición a respaldar la Revolución Cubana.

Condenan en Dominicana agresión mercenaria armada contra Cuba

Santo Domingo.— El Comité de Solidaridad en Defensa de la Soberanía de los Pueblos en Lucha de República Dominicana condenó hoy la agresión mercenaria armada perpetrada contra una unidad de las Tropas Guardafronteras de Cuba en aguas territoriales de la isla.

La organización denunció en un comunicado al que tuvo acceso Prensa Latina que este hecho se inscribe en el marco de una persistente política de hostilidad de Estados Unidos contra la nación caribeña, la cual ha estado marcada durante décadas por un bloqueo económico, comercial y financiero que califica de criminal.

(Foto: Tomada de Cubaminrex)

Señaló además que dichas medidas se han recrudecido hasta el punto de configurar —según afirma— un bloqueo naval que obstaculiza la llegada de combustible al pueblo, con consecuencias devastadoras e inhumanas, comparables a prácticas de asfixia asociadas al colonialismo y al fascismo.

El Comité sostuvo que actual administración norteamericana permite que grupos radicados en territorio estadounidense intenten vulnerar la soberanía de la isla.

Recordó que la víspera una lancha rápida procedente del estado de la Florida, Estados Unidos, penetró de manera ilegal en aguas jurisdiccionales cubanas y abrió fuego contra efectivos encargados de la protección fronteriza, causando heridas a un comandante y obligando a las fuerzas a repeler la agresión.

La utilización de armamento de alto calibre y de medios tácticos especializados confirma la gravedad del hecho y pone de manifiesto una acción que vulnera el Derecho Internacional, la soberanía nacional y el principio de no intervención consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, denunció.

Alertó que se trata de un acto de provocación que no solo compromete la seguridad del Estado y del pueblo de esa nación, sino que también amenaza la estabilidad regional y la paz en el Caribe.

El Comité de Solidaridad en Defensa de la Soberanía de los Pueblos en Lucha manifestó una vez más su solidaridad con el pueblo y el Gobierno cubano ante esta tentativa de incursión armada con presuntos fines terroristas.

Reafirmó que la defensa de la soberanía y de la integridad territorial es un derecho inalienable de todo Estado, y que ninguna acción mercenaria u operación encubierta puede ampararse bajo pretexto alguno.