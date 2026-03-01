Cuba llama a detener la agresión contra Irán

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

Cuba llama a detener la nueva agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán y evitar una escalada en Oriente Medio.

Cuba condena en los términos más enérgicos los ataques perpetrados este 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que quebrantan la soberanía e integridad territorial de la República Islámica de Irán, en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

Esta irresponsable y deliberada agresión boicotea, por segunda ocasión, los esfuerzos de la diplomacia internacional con relación a la cuestión nuclear, sobre la cual se venía negociando. Una vez más, Estados Unidos e Israel amenazan y ponen en grave peligro la paz, la estabilidad y la seguridad regional e internacional, cuyos efectos ya se registran en la región del Oriente Medio.

Cuba se suma a los llamados internacionales para detener esta agresión de inmediato, que ha causado un número indeterminado de víctimas civiles, incluido niños, y evitar una escalada promovida por conocidos intereses hegemónicos y declaradas intenciones de dominación mediante el uso de la fuerza militar que arrastre a otros países en la región, con impredecibles consecuencias. Asimismo, Cuba aboga por preservar el principio de buena vecindad entre Irán y los Estados Árabes en este delicado momento.

Debe prevalecer el respeto estricto a los principios del Derecho Internacional y la Carta de la ONU, en especial, la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos, la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, y la solución pacífica de las controversias.

Urge que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ejerza su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales; y que la Asamblea General de la ONU movilice a la comunidad internacional para restaurar la paz, con la urgencia y la determinación que exige el momento.

La Habana, 28 de febrero de 2026