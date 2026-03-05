Interconectado el Sistema Eléctrico Nacional

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de Cuba informó que a las 5:01 de la madrugada de este jueves quedó completamente interconectado el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), al lograr el enlace desde la provincia de Guantánamo, en el extremo oriental, hasta Pinar del Río, en el occidente del país.

La información fue dada a conocer por el MINEM a través de su perfil oficial en la red social X, donde precisó que se continúa trabajando en la incorporación progresiva de unidades de generación al sistema. (Con información del Ministerio de Energía y Minas)