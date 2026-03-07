«Si la Revolución, como ustedes han expresado, puede contar en momentos tan difíciles con sus mujeres, entonces la Revolución está salvada y tendremos Patria y Revolución siempre».

Así expresó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a un nutrido grupo de féminas, entre líderes comunitarias, dirigentes de bases, trabajadoras del sector estatal y no estatal, profesionales de las ciencias, representantes de los diferentes sectores y dirigentes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en encuentro, en la tarde de este sábado, en el Palacio de la Revolución.

«Uno se enaltece, se emancipa, cuando las escucha», señaló el jefe de Estado. «Hay mucha alma en el pecho de la mujer cubana», resaltó el mandatario tras conocer, en voz de más de una docena de cubanas, las múltiples soluciones que han encontrado para resolver los problemas que tienen hoy en la familia, las comunidades y el país.

Vísperas del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, Díaz-Canel intercambió con las compañeras sobre los tiempos actuales, de los desafíos que enfrentamos, de tareas que «con la participación de la mujer nos pongan a la vanguardia en momentos como estos».

(Foto: Estudios Revolución)

Enfatizó a propósito que, debido a las medidas adoptadas ante las limitaciones de combustible, entre otras, como consecuencia de la creciente agresividad del Imperio, hoy más mujeres y familias están de forma prolongada en los hogares, por lo que hay que hacer de esto una oportunidad.

En los barrios —comentó— tenemos que transformar más y trabajar más en las problemáticas de cada comunidad, y en esto —explicó— es fundamental el liderazgo de las federadas junto a otros factores.

«Cuba —añadió el presidente— es un país y una sociedad donde la mujer participa», pero el Día Internacional de la Mujer también es una jornada de reivindicación, aseveró en un repaso histórico por el protagonismo de las cubanas, dentro de nuestro país y en el mundo, en las luchas por los derechos de la mujer.

La mujer cubana ha alcanzado conquistas —apuntó— que tenemos que mantener, pero no podemos detenernos en esas conquistas, porque todavía en nuestra sociedad —reconoció— hay vestigios de violencia contra la mujer, de discriminación. «Son vestigios que por muy pequeños que sean los tenemos que combatir».

El mandatario recordó a propósito el amplio legado normativo construido a lo largo de la Revolución para garantizar la emancipación plena de la mujer, y las leyes aprobadas a partir de la nueva Constitución, también dirigidas en ese sentido, como el Código de la Familia, el Código de la Niñez, las Adolescencias y las Juventudes, y otras adoptadas o por aprobar en torno a los principios y conceptos del papel de la mujer.

Cuando una mujer

En el encuentro del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República con integrantes de la FMC, participaron los miembros del Buró Político, Manuel Marrero Cruz, primer ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, y Teresa Amarelle Boue, secretaria general de la Federación, quien condujo el diálogo.

Al intercambio asistió —explicó Amarelle Boue— «una representación amplia de mujeres que están trabajando para que la FMC cumpla el rol que le toca en estos momentos», inspiradas en la labor que durante más de 67 años han desempeñado generaciones de cubanas bajo el liderazgo de su eterna presidenta, Vilma Espín.

De esa historia de la mujer cubana, desde la manigua, la lucha guerrillera, la clandestinidad, las muchas tareas y misiones protagonizadas por ellas a lo largo del proceso revolucionario, habló la experimentada jurista Rufina Hernández Rodríguez, magistrada del Tribunal Supremo Popular, un legado —expuso— que continúan más de cuatro millones de federadas y todas las cubanas. «Hoy —señaló— nuestras mujeres siguen de pie para garantizar la patria que nos dieron nuestros padres y madres».

(Foto: Estudios Revolución)

Al abordar los actuales desafíos, Hernández Rodríguez se refirió a las «muchas cosas que hay que transformar», en especial en las comunidades, con énfasis en el trabajo social. La FMC tiene que seguir transformando en su radio de acción y en esto es fundamental —insistió— el trabajo de base, en los bloques de la Federación.

Dianelis Carrillo Concepción, miembro del Comité Nacional de la FMC, dirigente de base, delegada del Poder Popular, líder de una cooperativa no agropecuaria, ejemplificó a partir de su propia experiencia de cuánto pueden lograr las mujeres en los bloques si son convocadas y trabajan de manera mancomunada.

Tras referir la atención que prestan en su comunidad a personas en situación de vulnerabilidad, Carrillo Concepción señaló que la solución de los problemas sociales necesita de todos, y aunque algunos no puedan resolverse, lo que no puede faltar es la atención a esa persona para que sepa que no está sola.

María Clara Castro Cruz, dirigente de un bloque de la FMC en Cojímar, compartió las iniciativas que allí se realizan a pesar de las limitaciones y que son muestra del tremendo potencial que tienen las mujeres en los barrios si se ponen al frente de las tareas, por muy pequeñas o complejas que sean.

Días atrás, ejemplificó, decidimos resolver el problema que estaba generando un basurero, salimos dos mujeres y llamamos a tres hombres para organizar aquello, pero se nos fueron agregando vecinos y al final terminamos recogiendo y limpiando el lugar más de 26 personas. En los barrios hay alternativas, y son soluciones que las tenemos que buscar en el barrio, con todos, afirmó.

Rosa María Suárez, dirigente de bloque de la FMC en La Timba, un barrio capitalino en transformación, llamó a perfeccionar este trabajo, ante las limitaciones que hay, «es necesario transformar la transformación» —aseguró—. Debido a la falta de recursos —argumentó— es necesario promover un mayor compromiso de los vecinos y las instituciones que hay en las comunidades.

Tenemos que aprovechar —añadió— que muchos vecinos están en sus casas porque se han detenido la producción o los servicios en sus centros, y convocarlos a la solución de los problemas. En los barrios —reiteró— hay muchas potencialidades, lo que tenemos es que sacarlas, aprovechar lo que cada quien sabe hacer para resolver dificultades que no necesitan de muchos recursos.

Como otras colegas suyas que participaron en el diálogo, la doctora Tania Peón, jefa de los servicios de salud mental y adicciones en La Habana, abordó la labor que desarrollan las instituciones en el combate a las drogas y otros flagelos y el rechazo firme de la sociedad cubana a estos males, en lo que ha sido vital el papel de la mujer, sobre la que recaen los problemas más delicados de la familia.

«La mujer cubana siempre ha sido valiente, la mujer cubana siempre ha sido imparable y seguirá siendo imparable», enfatizó la especialista afirmando que nuestras féminas «seguirán buscando esa fuerza que está dentro de nosotras, y esta pelea la echaremos y la ganaremos».

(Foto: Estudios Revolución)

La joven Enya Moreno Díaz, dirigente de base de un bloque de la FMC en Boyeros, es ejemplo fehaciente de cómo nuestras muchachas están encontrando en la Federación su organización de pertenencia, a la vez del dinamismo, entusiasmo y vitalidad que ellas le están imprimiendo, como son las decenas de adolescentes de 14 y 15 años de su barrio que se están integrando a la organización.

La teniente coronel Blanca Esther Ballester Salas, secretaria del bloque Alamar Este por más de 30 años, habló sobre el papel de la mujer hoy en la defensa de la Revolución, el trabajo comunitario, con personas en situación de vulnerabilidad y la atención a las jóvenes y adolescentes para prevenir problemas sociales desde el consumo de drogas al embarazo precoz.

En el encuentro se destacó también la labor que a lo largo del país realizan las Casas de Orientación de la Mujer y la Familia, espacios vitales para que las personas interactúen, aprendan, puedan encauzarse por una vida digna y plena.

Mano de mujer

En el encuentro de la tarde de este sábado, Díaz-Canel realizó un amplio análisis del actual contexto nacional e internacional, bajo la certeza de que la obra de la Revolución es una obra que se ha hecho siempre en medio de la adversidad, pero de la que siempre hemos salido victoriosos.

Compartió con las compañeras ideas que la FMC puede proponerse como tareas en el escenario de la participación, en el escenario de la atención a los problemas de la mujer en cada comunidad, en el escenario del trabajo con los jóvenes y en el escenario del trabajo económico a nivel comunitario con la participación de la comunidad.

Llamó a la participación en todos los espacios, a mantener viva la permanente emancipación de la mujer, a seguir alimentando la solidaridad de la mujer a nivel de cuadra, a continuar creando redes de apoyo a nivel comunitaria entre las mujeres, a ayudar a las madres solteras, a las mujeres más vulnerables, a todas, para que ninguna se sienta desamparada.

Retomó la permanente protección que debe darse a la salud de la mujer, porque —comentó— cuando una mujer tiene salud, tiene salud la familia, tiene salud la sociedad toda.

Abordó la consolidación de la lucha contra la violencia, a continuar multiplicando los talleres comunitarios, a ir puerta por puerta a donde viva una compañera para conocer sus problemas, para ayudarla, para que ninguna se sienta sola o maltratada.

Sobre el trabajo con las nuevas generaciones, el presidente exhortó a la FMC a impulsar una mayor participación de las jóvenes en la organización. «Que las jóvenes federadas —dijo— vayan construyendo la historia de la FMC en estos momentos». «Todo lo que haga la FMC —añadió— tiene que tener una salida en la participación de las jóvenes».

Díaz-Canel ponderó así mismo el liderazgo que está en capacidad de ocupar la Federación en la batalla económica en los barrios, como impulsar todo lo que pueda producirse en la comunidad para la comunidad y a aprovechar la creatividad de las féminas en cada lugar en los más diversos ámbitos. (René Tamayo León)