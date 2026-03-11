Desde el mismo sendero abierto en lo alto de Loma de Mícara, por la columna del Comandante Raúl Castro Ruz, que hace 68 años fundara, por orden de Fidel, el Segundo Frente Frank País, palmeras agitan sus penachos como símbolo de aquel núcleo guerrillero, formado por fogueados combatientes.

Organizado en columnas y compañías, y creada la Fuerza Aérea Rebelde, el Frente no dio tregua al enemigo en los 12 000 kilómetros cuadrados que controló, en territorio de las actuales provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín donde, en nueve meses y 22 días de campaña, sostuvo más de 250 acciones combativas, tomó 31 cuarteles, y liberó ciudades y poblados.

En plena guerra, el Comandante Raúl, de solo 27 años, instauró allí los departamentos de Justicia, Sanidad Rebelde, Obras Públicas, Tesorería, Educación, Propaganda e Inspección, así como los burós Agrario y Obrero, organizó 20 hospitales y puestos médicos, y unas 400 escuelas, entre otros beneficios para la población serrana.

«Ahora somos como un pequeño Estado revolucionario dentro de otro», expresó Raúl de aquella experiencia, a la cual Fidel calificara como «modelo de organización, administración y orden».

Jamás podrá olvidarse la participación, en riesgosas misiones, de las mujeres incorporadas a la agrupación guerrillera, entre las cuales trascendieron como símbolos la heroína de la Sierra y el llano, Vilma Espín Guillois, y Asela de los Santos Tamayo.

El triunfo de la Revolución extendió la transformación de la intrincada región, y su cabecera municipal, que honra el nombre de Segundo Frente, exhibe una amplia infraestructura socioeconómica y modernas edificaciones.

Al mausoleo erigido allí, al pie del lomerío de Mícara, acude con frecuencia Cuba a recordar la gesta que en aquel lugar contribuyó a fraguar la victoria de la Revolución, y donde hay una reverencia permanente a los héroes y mártires que le ofrendaron la vida. (Eduardo Palomares Calderon)