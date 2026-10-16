Controlado incendio en termoeléctrica de Cuba

La Unión Eléctrica (UNE)de Cuba informó que fue controlado un incendio de grandes proporciones ocurrido en la unidad número 1 de la termoeléctrica Santa Cruz a las 06:55, hora.

El siniestro se originó en la Unidad 1 de la central termoeléctrica Ernesto Guevara de Habana del Este, fue sofocado por el cuerpo de bomberos y no se reportaron lesionados según informó la entidad.

La UNE añadió que la disponibilidad del sistema eléctrico nacional (SEN) a las 06:00 hora local se ubicaba en 740 megawatts (MW), con una demanda de dos mil 260 MW y una afectación para el horario pico de mil 740 MW.

En el horario de la media se estima una afectación de 1750 MW, precisa el mensaje.

El SEN se encuentra bajo presión como consecuencia del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba durante más de seis décadas que impide al país la adquisición de piezas de repuesto.

A ello se suma el cerco energético impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de una orden ejecutiva en enero que amenaza a todos los países que comercien combustible con la Isla. (ga/tdd)