La atención a las personas en situación de vulnerabilidad requiere respuestas diferenciadas

La atención a las personas y los hogares en situación de vulnerabilidad, a partir de sus necesidades específicas, centró los análisis de la reunión de la Comisión Nacional de Políticas Sociales, en la que se informó que, como parte del proceso de caracterización y selección de entre la población, al cierre de agosto habían sido identificadas 883 446 personas.

El vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz reflexionó que la atención va más allá de la entrega de módulos alimenticios, pues cada una debe contar con un programa específico, acorde con sus necesidades, que permita ofrecer las prestaciones que realmente requiere.

En ese propósito, subrayó la importancia de generar figuras en la comunidad que respondan solidariamente a las necesidades de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se refirió a la contribución de los actores económicos en la atención a las instituciones sociales de la comunidad, y señaló que debe ser una prioridad lograr que el 100 % de estas instituciones cuente con el apoyo de alguna entidad económica, como parte de la responsabilidad social corporativa.

Durante el encuentro, el coronel José Antonio Sáez Torres, jefe del órgano de Seguridad Pública de la Dirección General de la PNR, opinó que las acciones contra los focos delictivos, las indisciplinas sociales y la venta y el consumo de drogas, entre otras problemáticas comunitarias, deben acompañarse de la participación de los factores de la comunidad para transformar el entorno y evitar la reincidencia de esas conductas.

Por su parte, la vice primera ministra Inés María Chapman Waugh presentó información sobre los servicios integrales para la atención a las víctimas de violencia de género.

En la reunión que contó con la presencia de los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado –mediante videoconferencia–, y Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, así como Rolando Yero Travieso, jefe del departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido, se presentó la experiencia del Grupo de Atención a Políticas Sociales en el consejo popular Vedado, del municipio Plaza de la Revolución, así como información de la Dirección General de Salud de la capital. ( Wennys Diaz Ballaga)