Formar cuadros para conducir las Transformaciones

Acreditada de Excelencia y referente en la preparación de cuadros, reservas y canteras para la Administración Pública y la dirección empresarial, la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno (ESCEG) celebró su aniversario XV en un acto presidido por el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.

En el marco de la celebración se otorgó un reconocimiento al Primer Secretario del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que fue recibido por el Jefe de Gobierno, quien también obtuvo una distinción por el apoyo y la contribución al desarrollo del centro.

Al intervenir en el acto, Marrero Cruz enfatizó que en esa escuela, creada con el mandato de dotar de la preparación requerida a los cuadros principales del Estado y del Gobierno y a sus reservas para asumir las tareas encomendadas, se han graduado más de 22 000 cuadros, funcionarios y profesores del país.

Subrayó la alta responsabilidad de la institución en la preparación de directivos para la implementación del Programa Económico y Social del Gobierno 2026 y de las transformaciones que se implementan.

A su juicio, «la formación de los cuadros debe contribuir a una de las tareas más estratégicas para el avance del proceso revolucionario: las Transformaciones Económicas y Sociales», expresó.

Por su parte, Mercedes Delgado Fernández, rectora de la ESCEG, añadió que los programas de estudio han adoptado un pensamiento estratégico y de innovación, en correspondencia con las Transformaciones.

Sin embargo, afirmó, «sembrar el futuro requerirá un cambio de mentalidad en todos los niveles».

(Foto: José M. Correa)

Por ello, dijo, la escuela deberá contribuir a estos objetivos mediante un proceso de preparación de cuadros sistemático, gradual y flexible, en vínculo con los diferentes actores de la economía y alineado con las competencias y objetivos de dirección.

Al concluir, el Jefe de Gobierno ratificó el empeño en dignificar la institución de enseñanza y convertirla en referente nacional e internacional.

En ese sentido, resaltó que la colaboración de la ESCEG en estos dos ámbitos se avala con los 150 convenios nacionales y 57 internacionales firmados con instituciones de ocho países, donde más de 8 000 cuadros, funcionarios y profesores han participado en numerosas actividades.

La jornada también incluyó la entrega de reconocimientos a instituciones que han acompañado la labor de la escuela, entre ellas el Ministerio de Educación Superior, la Dirección de Cuadros del Estado y del Gobierno, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Popular, la Contraloría General de la República y varios ministerios y organismos.

De igual forma, se reconoció a los trabajadores fundadores y a aquellos con amplia labor en el centro.

Como parte de las actividades, se desarrolló en la semana la Primera Convención Internacional de Innovación y Liderazgo en Administración Pública y Empresarial, con fructíferos resultados.

El acto –que también reunió a directivos de organismos de la Administración Central del Estado, instituciones de la administración pública y empresarial–, culminó con la proyección de videos de felicitación enviados por representaciones diplomáticas de China, Rusia y Vietnam, como muestra de los vínculos de amistad y cooperación internacional que acompañan la labor de la Escuela. ( )