Mensajes de admiración y respeto por la Isla que «ni se vende ni se rinde, jamás»

Vietnam: El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, envió un mensaje de felicitación al Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Por otra parte, el primer ministro, Le Minh Hung, remitió un mensaje de congratulación a su homólogo cubano, Manuel Marrero Cruz, y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, envió un telegrama de felicitación a su par de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández. El ministro de Relaciones Exteriores Le Hoai Trung transmitió sus felicitaciones a su homólogo, Bruno Rodríguez Parrilla.

Nicaragua: El pueblo y Gobierno de Nicaragua saludaron a Cuba a través de un mensaje suscrito por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el cual se destacó la trascendencia del 26 de Julio y la visión de Fidel, al celebrar las victorias del pueblo cubano, al que calificó de heroico y extraordinario. «Ni se vende ni se rinde, jamás», subrayó el mensaje al referirse al pueblo cubano y su resistencia histórica. «Fidel nos representa, nos inspira, nos enorgullece y engrandece a todos», enfatizó.

Asimismo, la Asamblea Nacional de Nicaragua llevó a cabo una sesión especial en homenaje a los héroes del Moncada. Como parte de la jornada conmemorativa, los participantes depositaron ofrendas florales en el Monumento a los Héroes, en la Plaza de la Revolución, y posteriormente realizaron una caminata hasta la sede del Parlamento.

México: Miles de mexicanos marcharon este domingo por el 73 aniversario del asalto al Cuartel Moncada. De acuerdo con el diario La Jornada, la movilización, que arrancó hacia la antigua embajada estadunidense, tuvo su colofón con un acto de solidaridad con la Isla y en rechazo a las recientes amenazas de agresión e invasión de la Casa Blanca.

«Se hace urgente la movilización solidaria de todos los pueblos hermanos, porque hay que defender la soberanía cubana, pero en ese proceso también la soberanía de todos los países y el derecho a la libre autodeterminación», manifestó Jaime García, integrante del Colectivo Solidaridad Militante Va Por Cuba.

Chile: Chilenos y cubanos, en un acto en la ciudad portuaria de Valparaíso, conmemoraron el Asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. En la ceremonia, el embajador de Cuba en Chile, Oscar Cornelio Oliva, afirmó que, como Washington no puede perdonarnos esa rebeldía, nos hacen la guerra. En ese sentido, denunció que la agresión de Estados Unidos contra Cuba es multidimensional.

Italia: Diversas asociaciones y movimientos políticos italianos solidarios con Cuba celebran el Día de la Rebeldía Nacional. Entre los principales eventos de la jornada destacan una marcha desde la Plaza Santa Prisca, de Roma, hasta la sede de la Embajada de Cuba en esa capital.

En vísperas de la conmemoración, se realizó, durante el Festival Cultural de San Lorenzo, la presentación del libro Contra el fascismo, con una recopilación de escritos y discursos del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Zimbabwe: Cubanos y zimbabwenses conmemoraron la gesta, con la participación de miembros de la misión diplomática de la Isla, de las brigadas médica y educativa, junto a graduados y amigos de esa nación africana.

Como parte de la celebración, Debra Gwati, vicepresidenta de la Asociación de Amistad Zimbabwe-Cuba, convocó a demostrar con hechos concretos, estar a la altura de la Generación de Centenario, aquel 26 de julio y de tantos hijos de Cuba a lo largo de su historia de lucha y victorias.

India: La Asociación Nacional de Solidaridad con Cuba (NASC) en la India conmemoró la fecha patria de gran significancia para la nación caribeña. A propósito de la efeméride, Arun Kumar, coordinador de la NASC, condenó el bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense.

Venezuela: El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) saludó la fecha y aseveró: «La llama encendida en el Moncada sigue siendo un faro de dignidad para los pueblos de Nuestra América y para el hermano pueblo y Gobierno Cubano. ¡Viva Martí, Viva Fidel y Viva Cuba!». (Redacción Internacional)