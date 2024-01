«Solo me faltó jugar en las Grandes Ligas»

He tenido el privilegio de conocer a la mayoría de los mejores peloteros que han pasado por las series nacionales, admiré a muchos de ellos, pero ninguno como a Antonio Nicolás Muñoz Hernández, mi ídolo desde la infancia, el guajiro de pura cepa que el pasado miércoles 17 de enero cumplió 75 años de edad.

Vistiendo la franela de Las Villas, en la época en que era el mejor bateador de las series selectivas. (Foto: Tomada de Internet)

Nacido en 1949 en Algaba, Condado, actual provincia de Sancti Spíritus, a la que representó hasta la temporada de 1979-1980, aunque desde 1977 vive en la Perla del Sur, Cuso es para mí el mejor bateador zurdo que ha transitado por la pelota que se juega en Cuba a partir de 1962.

Líder en 71 casilleros ofensivos, el Gigante del Escambray abrió caminos inéditos en los campeonatos de casa, al inaugurar los clubes de mil impulsadas, anotadas y bases por bolas recibidas y los de 200 y 300 batazos de vuelta completa.

A pesar de su edad, el otrora inicialista se mantiene vinculado al béisbol: «Me siento muy contento trabajando en el terreno de la Plaza con las categorías infantiles junto a glorias cienfuegueras como Andrés Curro Leyva y Sergio Noche Oscura Ferrer», afirmó el miembro del Salón de la Fama del Béisbol Cubano.

-¿Qué me dices de tu hijo Vitico?

-Está en la categoría 9-10 años jugando en las Pequeñas Ligas, el 10 de febrero cumplirá 11 años, por sus condiciones como niño está defendiendo la primera base y también lanza. Sin pasión de padre digo que va a ser un buen atleta de béisbol, tiene bastante potencia al bate.

-Muchos entrenadores se quejan de que los jóvenes llegan con bastantes lagunas a los niveles superiores.

-Mira, cuando trabajo con niños de 5, 6, 7 años, siempre lo primero que les enseño es el A,B,C del béisbol: fildear, tirar y, aprender a coger el bate, para que cuando crezcan vayan con menos dificultades a las selecciones de mayores. Dejo que los pequeños se diviertan en el terreno, pero siempre observando las deficiencias que tienen para eliminarlas en edades tempranas.

Conecta en Japón uno de sus jonrones más recordados, el cual decidió el mundial de 1980. (Foto: Tomada de Internet)

-En los Juegos Olímpicos de Beijing, 2008, hubo algunas improvisaciones en la inicial, incluso Héctor Olivera fue situado en la defensa del primer cojín, entonces en una de nuestras frecuentes conversaciones me confesaste algo.

-Te dije que para qué tantas improvisaciones si en Cienfuegos, sin chovinismo, teníamos al mejor inicialista de Cuba: José Dariel Abreu, un muchacho que jugaba la tercera base, siempre fue un bateador de fuerza y por sus condiciones lo pasamos para primera base y nos convencimos de que esa era su posición. La historia reciente creo que es bien conocida, llegó a las Grandes Ligas y es reconocido junto al Yuli Gourriel y Yordan Álvarez, entre otros, uno de los bateadores cubanos más temibles en ese béisbol, que para mí es el mejor del mundo.

-A propósito, te hubiera gustado jugar en las Ligas Mayores.

-En mi época no existían los Clásicos Mundiales, por eso digo que solo me faltó jugar en las Grandes Ligas para probarme como pelotero, me hicieron varias ofertas, pero yo no me fui y no me voy de Cuba, me siento bien en mi país. Tengo un gobierno que siempre me apoyó y un pueblo que me quiere y que me admira.

-¿Cómo ves la salud actual del béisbol cubano?

-Yo creo que la salud de nuestra pelota en estos momentos no es la mejor, lo hemos perdido todo, no somos campeones de nada, ya no ganamos ni en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tenemos que luchar por rescatar esos títulos que disfrutamos durante varias décadas, aunque te dirí­a que para mí­ la mejor pelota que se ha jugado en Cuba en las 62 series nacionales efectuadas fue la del 70 al 90.

Se regaló dos jonrones

En su extensa carrera de veinticuatro campeonatos, el ídolo de Condado disparó 371 cuadrangulares. Lo curioso es que su último jonrón lo largó el día en que cumplió 42 años: el 17 de enero de 1991. Muñoz logró la especial conexión contra un envío de Jorge Martínez, en el estadio Mario Martínez Arará, de Colón. En ese mismo parque beisbolero matancero, el recio toletero se había regalado otro vuelacercas, el día de su cumpleaños 27, es decir, el 17 de enero de 1976, frente a un lanzamiento de Luis Ortega, del equipo Citricultores.