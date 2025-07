Donde dije Yeniet digo… (+Preselección del equipo Villa Clara)

Cuando dimos a conocer a los 18 primeros jugadores convocados para comenzar la preparación de los Leopardos con miras a la 64 Serie Nacional de Béisbol, dijimos que en ese llamado sobresalía Yeniet Pérez Romero, quien intentaría jugar su temporada número 21.

Pues bien, definitivamente el útil pelotero remediano no estará en la venidera contienda beisbolera, según me confirmó el mánager Ramón Virgilio Moré Flaqué, y ratificó Rubén Alberto Mesa Núñez, comisionado provincial, quienes informaron que fue una decisión del propio pelotero.

Si es así, pienso que fue una salomónica decisión de un hombre que se entregó durante 20 campañas a la pelota villaclareña y al que después de haber completado cifras importantes como los mil indiscutibles (1068) y rebasado los 100 bambinazos (113), ya no le quedan grandes metas como jugador en este béisbol.

¿Aparecerán las dos victorias que le faltan al cifuentense Alain Sánchez para completar el centenar de salidas triunfales? (Foto:Carolina Vilches Monzón)

A las conocidas ausencias de los serpentineros Oscar Luis Aveillé y Pedro Manuel Castillo en el llamado inicial hay que sumarle ahora la del zurdo César Jesús Morales Rodríguez, quien decidió tomar otro rumbo en su carrera beisbolera.

Pero todo no son noticias malas, me comentó Moré que el derecho placeteño Javier Mirabal Espinosa ha mostrado disposición de ganarse un puesto en nuestra selección, pero todavía no hay nada oficial al respecto.

Por el momento, la relación de la preselección villaclareña la conforman 51 hombres, incluyendo los contratados en Japón e Italia como son los casos de Cristian Rodríguez, Darío Sarduy, Osdany Rodríguez, Randy Cueto y Eriel Carrillo.

Preselección del equipo Villa Clara

Receptores (5): Jonathan Luis Acosta Sáez (SCL), Yoan Montenegro Delgado (CAI), José Gómez Vila (SCL), Yerlandis Damas González (PLA) y Goar Daniel Pérez Vaca (SCL).

Jugadores de cuadro (14): Cristian Leandro Rodríguez García (CIF), Ariel Alejandro Díaz Paret (SCL), Yuri Marcos Fernández de Armas (SCL), Pedro Luis Chávez Baró (SDO), Yoan Andrés Águila Martín (SCL), Ronaldo Lázaro Pérez Barrera (REM), Enmanuel Sañudo Rodríguez (CAI), Cristian Yadier Cuéllar Cabrera (CAI), Elio Alfredo Álvarez Águila (SCL), Jonathan Moreno Mederos (CIF), Dainier Santos López (SAG), Saikel Águila Arias (SCL), Yoan Águila Martín (SCL) y Sadoc Ismael Acosta Martínez. (CAM).

Jardineros (12): Luis Darío Machado Santana (SCL), Mailon Tomás Alonso Toledo (SCL), Elisel Arrechavaleta García (COR), Osmán Antonio Caruncho Pérez (SCL-SAG), Emilio Mora (SCL-RAN), Víctor Boch Delgado (CAI), Cristian Jesús Moré Gallardo (SCL), Eduardo Antonio Suárez Arteaga (SCL), Denis David Paret Ratia (SCL), Frank Manuel Quirot Rodríguez (SCL), Yosviel Pérez Hernández (SCL-RAN) y Andy Leonar Hernández (PLA).

Lanzadores (20): Freddy Asiel Álvarez Sáez (COR), Alain Sánchez Machado (CIF), Yasmany Hernández Rojas (ENC), José Carlos Quesada Darias (PLA), Dairon Daniel Casanova Elutir (PLA), Raidel Alfonso Martínez (CIF), Maikel Pérez Quiñones (SCL), Cristian Rojas Leiva (REM), Darío Sarduy Medina (MAN), Osdany Rodríguez Obregón (SCL), Randy Cueto Pérez (CAM), Elier Carrillo Suárez (CIF), Omar David Pérez López (SAG), Diosdenys Pentón Burgos (QDO), Rubén Ortega Ramos (SDO), Adrián Jesús Rodríguez García (RAN), Lenier Abreu Borrel (ENC), Yeison Fernández Morales (RAN), Ángel Luis Fernández Pérez (SCL) y Luis Manuel Hurtado Espinosa (SCL).

Vale aclarar que los santaclareños Osmán Caruncho Pérez, Yosviel Pérez Hernández y Emilio Mora aparecen en la relación con el nombre de los equipos que ellos defendieron en el campeonato provincial.