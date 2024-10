«Si Santa Clara gana la serie provincial, estaré en el Torneo de Clubes Campeones»

Desde hace varios días al derecho Pablo Luis Guillén Díaz se le ha visto entrenando en el estadio 26 de julio. Su presencia en el cuartel general de los Pilongos de Santa Clara ha generado expectativas entre los aficionados, que el joven serpentinero participante en 5 series nacionales con los Leopardos de Villa Clara, en las cuales exhibió balance de 19 ganados y 9 reveses, responde.

«Vine a ver mi esposa y a mis dos hijas que tienen tres y un año de vida, respectivamente. Llevaba dos meses fuera de la pelota debido a un accidente y he aprovechado mi estancia en Santa Clara para entrenar y prepararme para el torneo clasificatorio del Clásico Mundial que debe celebrarse en Taipéi de China, en febrero del 2025».

«Allí espero representar a España que estará buscando uno de los dos boletos en disputa en una zona, en la cual estarán también Nicaragua, Sudáfrica y la selección anfitriona que sale como favorita», dijo este talentoso lanzador, hijo del otrora relevista Blas Guillén Simón, que después se convirtió en uno de los mejores árbitros cubanos.

En el 2021, Pablo Luis fue seleccionado para integrar el equipo Cuba que viajó a Curazao para intervenir en la Copa del Caribe, pero no fue incluido en la preselección de la mayor de Las Antillas que se preparaba para acudir al torneo preolímpico, decisión que lo decepcionó.

Ese año visitó a Estados Unidos en el mes de agosto y decidió quedarse con su padre en ese país. Desde entonces ha transitado por varios circuitos.

Una síntesis de su actuación muestra que en 2023 jugó con el Parma de la liga italiana, resultó uno de los baluartes del triunfo de España en el Campeonato Europeo e incursionó rápido por la liga invernal venezolana con los Navegantes del Magallanes.

En el presente año estuvo con los Guerreros de Oaxaca, de la Liga Mexicana, pero el 8 de enero la organización le dio de baja de su nómina y buscó un espacio en el elenco alemán Guggenberger Legionare, en Alemania.

Comoquiera que si no le aparece un contrato -que además él no va buscar-, espera permanecer en la principal urbe villaclareña hasta el mes de diciembre, el mánager de Santa Clara Yagdier Socarrás lo incluyó en la nómina de su equipo, pero aclaro, en el momento en que se produce nuestra conversación Guillén no había intercambiado con la comisión provincial, ni esta se había pronunciado al respecto.

No obstante, si se aprobara su caso, Guillén está dispuesto a lanzar con los Pilongos, pero será preciso que tenga alguna actuación en los play off, para pertenecer al equipo: «Si Santa Clara gana la serie provincial, voy a estar con ellos en el Torneo de Clubes Campeones», expresó