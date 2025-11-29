Champions League: resultados y estadísticas de la quinta jornada

La quinta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026 trajo resultados inesperados para varios clubes destinados a la élite. En un abrir y cerrar de ojos, aludiendo al dicho popular, lo que parecía una ronda ecuánime devino en sorpresas, goleadas y declaraciones candentes. Equipos como Chelsea, Leverkusen y Real Madrid impusieron el ritmo, mientras otros como Barcelona y Manchester City tropezaron inesperadamente.

Dentro del carrusel de emociones acumuladas en la jornada, uno de los resultados más impactantes fue la derrota del Manchester City, 0-2, en casa ante el Bayer Leverkusen, once que desde la temporada pasada se coloca como uno de los equipos más sólidos en los fundamentos del juego. Al término del partido, el director técnico del conjunto alemán declaró a la prensa que la personalidad, el carácter y la valentía de sus jugadores hicieron posible la victoria en Manchester. Además, aeguró que el hecho no es casualidad.

En Londres, el Chelsea volvió a demostrar que no hay equipo grande capaz de amedrentarlos. Bajo el efecto de las noches mágicas, el campeón del Mundial de Clubes arrolló al Barcelona con un contundente 3-0. Los catalanes perdieron intensidad en el ataque, mientras Ronald Araújo se despedía del partido tras una segunda amarilla. En conferencia de prensa Hansi Flick, técnico blaugrana, asumió la derrota con autocrítica: «Nos superaron en todas las líneas. No estuvimos a la altura». El equipo de Enzo Maresca dominó con un 62 % de posesión y 7 remates al arco, frente a solo 2 del conjunto de la ciudad Condal.

Otro duelo de alto calibre disputaron Real Madrid y Olympiacos. Con un marcador cerrado de 4-3, las cámaras y los aplausos fueron protagonistas, del póker de goles anotados por Kylian Mbappé en El Pireo. El francés, en declaraciones postpartido, afirmó que el objetivo merengue es ganar la Champions.

La sorpresa de la jornada llegó de manos del PSV al triunfar, 4-1, sobre el Liverpool, sumando su segunda victoria en la Champions League. Este resultado arrojó como dato curioso que el PSV es el primer equipo en anotar cuatro goles en Anfield. Con este descalabro, el Liverpool continúa su racha de partidos sin poder ganar.

Otro duelo no apto para cardíacos lo protagonizaron el PSG -Tottenham. Un triplete de Vitinha impuso la suerte de la localía ante los ingleses y ahora sigue de cerca al líder Arsenal.

Agónico, por su parte, fue el partido entre Atlético de Madrid y el Internacionale de Milano. Gracias a las dianas de Julián y José María Giménez, el Colchonero se impuso, 2-1, ante el Inter de Lautaro Martínez, quien perdió su invicto en la Champions League. La Araña, G. Simeone, Molina y Musso fueron titulares en el elenco comandado por Simeone.

En otros resultados destacados de la jornada, Borussia Dortmund goleó, 4-0, al Villarreal, Marsella venció, 2-1, al Newcastle. Está remontada fue gracias al gol agónico de Aubameyang.. Mientras, el Ajax cayó , 0-2, ante el Benfica y el encuentro entre Slavia Praga y Athletic Club estuvo trabado y sin brillo.

Nápoles ganó, 2-0, al Qarabag. Los Bodø/Glimt cedieron, 2-3, a la Juventus. A su vez, Galatasaray fue superado por el Union Saint-Gilloise con anotación mínima. En un apasionante encuentro, Arsenal sacó un triunfo ante su similar de Bayern Münich (3-1). Los Gunners festejaron en Emirates Stadium con goles de Jurrien Timber, Noni Madueke y Gabriel Martinelli, para así afianzarse como líderes absolutos, con 15 puntos.

En cuanto a estadísticas generales de la jornada: se marcaron 27 goles en 10 partidos, el promedio de posesión más alto fue del Chelsea con 62 %, Mbappé fue el máximo goleador con 4 tantos en un solo partido, y Leverkusen y Benfica fueron los únicos equipos visitantes en ganar sin recibir goles.

Poco queda para que la Champions League despida la fase de liga. La tensión crece de cara a la sexta jornada, prevista para el 9 y 10 de diciembre.