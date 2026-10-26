Triatleta Isabel Rodríguez subió al podio en Costa Rica

La subcampeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe desarrollados en Santo Domingo, Isabel Rodríguez Silverio conquistó medalla de plata en la World Triathlon Development Regional Cup Limón 2026, celebrada en Playa Cieneguita, en Costa Rica.

Rodríguez, oriunda de la principal urbe villaclareña, logró un registro de 1:04:32, para escoltar a la argentina Sofía De Rosas, quien se llevó la presea de oro con 1:04:14, mientras la guatemalteca Bivian Andrea Luisita Díaz Fuentes se agenciaba el metal de bronce con 1:04:58.

Una medalla de igual color se agenció en la clasificación masculina el triatleta Marcos Alejandro Fernández González, en tanto el mexicano Luis Miguel Chávez Sánchez subía a lo más alto del podio y el costarricense Gerald Rojas Carvajal se quedaba con el bronce.

En esta competencia el villaclareño Jorge Emmanuel Alemañez Martínez, coqueteó con el estrado de premiación, al finalizar en el cuarto escalón.