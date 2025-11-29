Randy Cueto, en temporada consagratoria

Los Leopardos de Villa Clara atraviesan por su peor campaña desde que irrumpieron en la pelota cubana en la versión de 1977-1978; sin embargo, para Randy Cueto Pérez la presente 64 Serie Nacional se ha convertido en su temporada consagratoria en nuestro béisbol.

El derecho del municipio de Camajuaní, que cumplirá 25 años el próximo 23 de enero, con el triunfo alcanzado este sábado 29 de noviembre, suma cuatro convincentes victorias sin conocer la derrota. En su más reciente éxito, cuatro carreras por cero, Randy trabajó durante siete entradas en el estadio Lázaro Santos Díaz, en Abreus, Cienfuegos, mientras Alain Sánchez se encargaba de colgar los dos ceros restantes.

Randy debutó en la justa de 2019-2020, pero no fue hasta su tercera incursión en nuestro principal pasatiempo nacional que se acreditó su primera sonrisa y concluyó con balance parejo de 4 y 4, con 10 rescates efectivos, por lo que se ganó un puesto en el conjunto de Centrales que intervino en la 1.a Liga Élite del Béisbol Cubano (2022).

Previo a la presente temporada, Randy se había encaramado en la lomita en 81 ocasiones, en las que solo en dos oportunidades lo había hecho como abridor y en las restantes 79 había actuado en funciones de relevo.

Sin embargo, en el actual campeonato, luego de incorporarse a los Leopardos después de hacer campaña en Italia, le había ido de maravillas en su nueva responsabilidad de abridor.

En su primera presentación frente a los Leñadores de Las Tunas se anexó la victoria, 3 a 1, tras mantenerse durante ocho capítulos sobre la colina.

El 15 de noviembre lanzó contra los Huracanes de Mayabeque un partido significativo para él, pues tiró su primer encuentro completo en series nacionales, registró su primera lechada (3 a 0) en un desafío en el que Osman Antonio Caruncho remolcó las tres del triunfo con triple en el noveno acto, y si no ingresó en la lista de los que han propinado juego de cero jits cero carreras en series nacionales, fue porque Yoasán Guillén se le atravesó con el madero y disparó los dos únicos indiscutibles de su equipo.

Posteriormente doblegó a los Indios del Guaso, en un choque en el que empezó debajo en el marcador, al permitir vuelacerca de Dánger Rafael Cuasi Cutiño en el segundo episodio con uno a bordo, pero los Leopardos lograron voltear el marcador y Randy luego de lanzar siete ininngs se apuntó su tercer éxito.

Hoy, frente a los Elefantes alcanzó su cuarta sonrisa, que le posibilitó igualar con el cifuentense Alain Sánchez Machado como los serpentineros más ganadores del conjunto.

Para que se tenga una idea de la eficiencia de Randy Cueto en su nueva función de iniciador con los Leopardos, digamos que en 31 entradas lanzadas ha tolerado tres carreras limpias para un promedio de efectividad de 0.87 y en 101 veces al bate oficiales ha soportado 16 indiscutibles, por lo que los contrarios le batean para un anémico 158 de average.

La victoria en la jornada sabatina le posibilitó a los Leopardos ascender al piso 13 de la tabla de posiciones con balance de 19 y 27, a 6.5 de los Gallos de Sancti Spíritus, que cierran la zona de clasificación con 32 y 27. Además, los felinos de Ramón Virgilio Moré Flaqué aseguraron el triunfo en el compromiso particular ante los sureños, el cual se encuentra a su favor, tres éxitos a uno.

El domingo 30 de noviembre culmina la subserie contra los Elefantes, y el próximo martes 2 de diciembre los Leopardos recibirán en sus predios a los Piratas de la Isla de la Juventud.

Anotación por entradas

Estadio Lázaro Santos Díaz, Abreus Sábado 29 de noviembre de 2025