Tres villaclareños permanecen en preselección al Panamericano de Béisbol Sub-18

Tras la realización del primer corte, tres villaclareños permanecen en la preselección juvenil de Cuba que continúa su preparación rumbo al Campeonato Panamericano de Béisbol Sub18, previsto del 22 al 29 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana.

La plantilla de 55 convocados que entrenaban desde el pasado 24 de agosto en el estadio Guillermón Moncada, en Santiago de Cuba, bajo la dirección del cifuentenseAlexeis Moré Rodríguez, hijo del mentor de los Leopardos de Villa Clara, Ramón Virgilio Moré Flaqué, ha quedado reducida a 30, de ahí saldrán los 24 los que conformarán la nómina definitiva para la cita panamericana de la categoría.

En la treintena de aspirantes se mantienen el enmascarado santaclareño Goar Daniel Pérez Vaca y los hermanos Mario Anthony Rangel Abreu y Manuel Adrián Rangel Abreu, de Sagua la Grande, quienes defienden los jardines.

El torneo que acogerá la capital dominicana reunirá a 12 equipos, pues, además de Cuba, acudirán planteles de República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, México, Panamá, Colombia, Nicaragua, Canadá, Brasil y Curazao.

La designación de Alexis Moré al frente del conjunto nos parece muy justa, se trata del piloto que ha guiado a la selección villaclareña a la conquista de los dos últimos campeonatos de la categoría.

Los 30 que pugnan por un puesto en el equipo

Receptores: Adriano López (HOL) RoiselCeballos (MAY) Frank Frías (GRA) GoarPérez (VCL)

Jugadores de cuadro: Samuel Matos (SCU) Anthony Navarro (MTZ) Dariel Cabrera (GRA) Yamián González (MTZ) César González (CFG) Jorge Luis Valera (CFG) Leroy Cruz (LHA) Yorel Montano (PRI) Orlando Santos (CMG)

Jardineros: Frederich Cepeda Jr. (SSP) Dairon Michel (LTU) Dairon Espinosa (GRA) Anthony Rangel (VCL) Adrián Rangel (VCL) Cristian Martínez (CMG) José Alejandro Cordero (CFG)

Lanzadores: Jesús López (SSP)Aniel López (ART) (Z)Luis Daniel Rodríguez (HOL) Osmar Forteza (PRI) (Z) Ronaldo Cruza (PRI) (Z) Chrystofer Sarría (CFG) (Z) Marlon Rubalcaba (SCU) (Z) Kevin Rodríguez (MTZ) (Z) Dairon Reyes (CMG) Randy Bravet(CMG) Cristian Céspedes (GRA) (Z) Luis Ángel Iznaga (SCU).