Jonathan Moreno se inserta en la liga beisbolera de Japón

El lunes 8 de diciembre tuvo lugar en el salón Adolfo Luque, del estadio Latinoamericano, la firma de la contratación del jugador de cuadro villaclareño Jonathan Ramón Moreno Mederos con los Halcones de SoftBank, actuales campeones de la Liga Profesional Japonesa de Béisbol.

Estuvieron presentes en ese emotivo momento para el torpedero cifuentense, Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol; Yadira González Ruiz, directora de Cubadeportes, y por la parte japonesa, el International Scouting Director del equipo japonés, Guri Matsumoto.

De esta manera suman ocho los cubanos pertenecientes a la Federación de la mayor de las Antillas confirmados para la próxima temporada en la Tierra del Sol Naciente, la mayoría nativos de Villa Clara y Pinar del Río, pues de nuestro territorio jugarán también en la segunda liga beisbolera más exigente del mundo: el serpentinero manicaragüense Darío Sarduy Medina (Halcones de SoftBank) y el también torpedero cifuentense Cristian Leandro Rodríguez García (Dragones de Chunichi).

Mientras, de la más occidental de nuestras provincias se mantienen los monticulistas Liván Moinelo Pita (Halcones de Softbank), quien este año se convirtió en el primer pelotero cubano en coronarse en cinco ocasiones en esa exigente pelota; Raidel Martínez Pérez (Gigantes de Yomiuri), Randy Román Martínez, así como el entrenador de bateo Omar Linares Izquierdo, estos dos últimos con los Dragones de Chunichi.

La cifra se completa con el receptor y jardinero yumurino Ariel Martínez Marrero, de los Luchadores de Nippon Ham.

Moreno, seleccionado Novato del Año del deporte villaclareño en 2025, formó parte del elenco criollo que acudió al más reciente Campeonato Mundial Juvenil que tuvo lugar, precisamente, en Japón; certamen en el que promedió 348 de average ofensivo.