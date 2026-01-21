Villa Clara vence a Las Tunas en el primer partido de los cuartos de final

La décima victoria consecutiva del equipo Villa Clara fue a paso de conga y ritmo ofensivo. La primera, de cuatro fórmulas ganadoras, llegó de la mano de Darío Sarduy y Elisel Arrecha aleta, luego de que se diera a conocer que el Randy Cueto no asumiría el box por indisposición médica, como consecuencia de un cuadro gripal.

Ante una primera entrada tranquila, los tuneros tomaron el mando del primer partido disputado en el Julio Antonio Mella. Con dos out en la pizarra, Yordanys Alarcón anotó desde tercera gracias a un jit al jardín izquierdo de Oberto Coca. Sin embargo, la reacción naranja no se hizo esperar y tras el dominio de la situación defensiva, los Leopardos dieron siete vueltas completas al diamante en la parte alta de la tercera entrada.

La arremetida naranja tuvo como víctima a Yusmel Garcés, quién explotó luego de que un jit al izquierdo de Mailón Tomás impulsará la cuarta anotación villaclareña. En tarde de lujo para el madero de los muchachos de Moré, Yoasnier Emilio Pérez dispuso un vuelacercas de bienvenida a Keiner Ferrer, quien hasta su recibimiento, contaba con un PCL de 1.85. La entrada culminó con otro racimo de tres carreras y un error en la defensa de los Leñadores.

Con los altibajos propios del tiempo que llevaba sin lanzar, Darío Sarduy supo controlar el hacha de los tuneros, dejando en cero la cuarta y quinta entrada. Con medio juego a favor, la experiencia de Alain Sánchez dominó hasta el octavo episodio la batería oriental, por lo que las posibilidades de victoria quedaron dispuestas solo para la novena casilla.

En el ir y venir de los innings intermedios, la ofensiva azucarera tuvo en Elisel Arrechavaleta su figura estrella, al batear de 4-4 en lo que se detalla como la primera victoria de los Leopardos de Villa Clara frente a los Leñadores de Las Tunas en el play-off de cuartos de final de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Madero en mano, ocho carreras a remontar y un picheo con pocas deficiencias, los tuneros llegaron al noveno con ímpetu de remontada. Pero, tras el doble de Luis Pérez y la base por bolas a Oberto Coca, Alain supo reponerse y dejó en dos las vueltas al diamante, válidas para subir al marcador. Tras su relevo largo, Sánchez se lleva su primer juego salvado del play-off.