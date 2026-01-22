Play off: remontada, ofensiva y victoria para poner el 2-0 a favor para el regreso a casa

Remontada, épica, de cine. Noveno inning, marcador 1-4 a favor de Las Tunas. Al bate Leonardo Montero. Yoasnier Emilio, Cristian Moré y Luis Darío Machado esperan en las almohadillas. Dos outs en el marcador. En ese instante, los Leñadores están a out de empatar la subserie de cuartos en el play-off de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Último chance. De lado, en la lomita, Alberto Civil, la apuesta por la experiencia para el cierre del partido más importante de la subserie. Lanzamiento al home y fly al jardín derecho. El diamante termina tres vueltas. Leo se viste de héroe. Villa Clara regresa a casa con marcador global de 2-0 a favor del Centro.

Lo cierto es, que la entrega y la pasión con la que los muchachos de Ramón Moré están jugando al béisbol devolvió la efervescencia a la afición, que continúa el seguimiento constante a estos cuartos de final del deporte de la bola y los strikes. En estos dos juegos, los Leopardos demostraron las aptitudes del ADN naranja para poner en vilo a toda una provincia.

Entonces, no resulta casual que cada cuadra, barrio, apartamento y casa de esta ciudad prenda su televisor para apoyar, vociferar y acompañar inning a inning. Por ello, la felicidad de anotar la primera carrera del encuentro se convirtió en silencio en el sexto episodio.

Dairon Casanova sustituye a Randy Cueto, quien pese a la enfermedad pidió la bola. Un fly de sacrificio da el mando a los locales en Julio Antonio Mella. Al bate Yasser Itzaguirre, en las bases aguarda un leñador. Conteo de 1-0, lanzamiento al home y la bola se fue de jonrón. La diferencia creció, pero en la pelota, como en la vida, no se acaba hasta que se acaba.

Llegó el noveno con sonrisas verdes y sabor a leña. Sin embargo, el central molió, Leo se vistió de héroe y Villa Clara remontó. El play-off llega al «Sandino» a favor de los Leopardos (2-0). La grama se viste de local, la Ciudad Naranja aguarda a sus muchachos. El play-off llegó a casa.

