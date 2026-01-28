Las Tunas deja al campo a Villa Clara y fuerza al séptimo juego del play-off

De infarto, con emociones lindas, coraje y amor a la camiseta. Así se vivió el sexto choque de los cuartos de final entre Villa Clara y Las Tunas, celebrado en el estadio Julio Antonio Mella de los Leñadores.

En esta ocasión, la dosis de remontada jugó en contra de los Azucareros y selló un pacto único para esta instancia en la edición 64 de la Serie Nacional de Béisbol. La que se suponía la contienda más afín al 4-0 llega a su séptimo partido con historias que merecen todo el respeto y la admiración de fanáticos y especialistas.

El duelo definido para el regreso al «Mella» planteó, desde un inicio, dominio de abridores. Por los nuestros, Randy Cueto, el derecho de Taguayabón que culminó la etapa regular sin derrotas y con siete victorias. Justo en frente, un Eliander Bravo que emerge como figura a tener en cuenta para el equipo grande de las cuatro letras. Dominio absoluto y control quirúrgico en un escenario no apto para cardíacos.

El inicio fue impetuoso, reflexivo, como quien establece la estrategia y aguarda su oportunidad. En la alta del segundo episodio, los naranjas de Ramón Moré marcaron primero. Yoasniel Pérez conectó un doble que puso un corredor en posición de anotadora. Mientras que, Leonardo Montero se vistió de héroe y propinó otra dosis doble para impulsar la primera carrera del encuentro. Sin embargo, pequeños errores defensivos hicieron que la ventaja durara poco en el marcador.

Parte baja de la tercera entrada. Maikel Molina conecta un jit al center y llega a segunda por fly de sacrificio de Yudier Rondón. Al bate Yovani Alarcón. Dos outs. Conexión a lo profundo del jardín central. Cristian Moré la captura, pero el empate ya ha subido a la pizarra.

La cuarta entrada para los Leñadores inicia con rolling a segunda y out sobre Alarcón. Henry Quintero llega a la inicial después de un batazo entre tercera y short stop, que termina siendo quieto porque el lance fue abierto en la intermedia. Los Leñadores tienen las bases llenas. La inexperiencia ha jugado su primera ficha contra el diamante naranja. Al cajón de bateo llega Maikel Molina, quien termina por conectar línea al right. El tiro de Mailón es a home. Las Tunas toma el mando. Luego, las aguas vuelven al estado de mar tranquila y el 23 mantiene su efectividad.

Suceden entradas a ritmo del uno, dos y tres en las congas con tumbadoras. El dominio de ambos pitchers pone velocidad al encuentro. En a penas par de horas, el partido prosigue a su último tercio. Es el inning de la suerte para los Leopardos. Kenier Ferraz sustituyó a Eliander en el sexto. Arrechavaleta batea jit al derecho. El empate está en primera. Saikel Águila se sacrifica. La igualdad a 180 pies. Al bate Ariel Díaz. Línea entre primera y segunda. El tiro viene a home, pero tanto va el cántaro a la fuente hasta que empata.

Entonces llega el décimo. Poco vale lo que hasta este momento pudimos acumular. Es la hora de sacar la casta y la sabermetría de los campeones. En extrainning no hay tiempo de enmendar errores. Se hila fino y se permite poco.

Dos carreras suben al marcador azucarero, luego de que Mailón Tomás mandara la bola a los jardines para limpiar las bases. Cuatro por dos entraba la parte baja. Parecía increíble, desmesurado, alentador. Estábamos a tres outs de la proeza más grande de los últimos años. Las semifinales estaban a solo un roce de manos.

Dairon Casanova lanzó para mantener en ceros la pizarra del leñador. Sin embargo, la sabiduría de los bicampeones les permitió, sin sacar la pelota del cuadro, anotar las tres carreras que dieron vuelta al ensueño.

Tras un toque de bolas perfecto, el rolling al hueco del campo corto descontó una. Con hombres en las esquinas, otro rolling por tercera idealiza un doble play, pero el tiro a primera llega tarde, cantan quieto. En solo una milésimas de segundo, la bola se traba en el guante de Arrechavaleta y la victoria termina su vuelta al cuadro vestida de verde y rojo. Las Tunas empata el play-off, fuerza el séptimo juego y, en un golpe de suerte y picardía iguala toda chance de cruce semifinal.

Habrá un último encuentro en el Julio Antonio Mella. Está vez la clave del éxito estará en saber sobreponerse al «casi semifinalistas». El out 27 no cedió el resultado a nuestro favor, pero la cuenta solo reinició.

El «Villa Clara» no tiene nada que demostrar. Los fanáticos de la manada azucarera podrán analizar las decisiones del juego, pero desde el respeto y la crítica constructiva. Los Leopardos son jóvenes, y la inexperiencia pasa factura en instancias tan fuertes, emocionalmente hablando. Para ellos las palmas, el reconocimiento y los aplausos. Nadar contracorriente también agota. El séptimo puede sonar a triunfo, o fracaso, mas la 64 Serie Nacional de Béisbol ya tiene un campeón en el Centro.

Anotación por entradas

Estadio Julio Antonio Mella, Las Tunas Miércoles 28 de enero de 2026

Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E Villa Clara 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4 12 0 Las Tunas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 9 0 Ganador Kenier Ferraz (1-0) Perdedor Dairon Casanova (0-1)

Abridores:

VCL: Randy Cueto.

LTU: Eliander Bravo