Cuatro villaclareños en equipo a Serie de las Américas de Béisbol

Cuatro de los jugadores que integraron el equipo Leopardos de Villa Clara que tan brillante demostración ofreció en el duelo de cuartos de final contra los Leñadores de Las Tunas en la postemporada de la 64 Serie Nacional, forman parte del elenco cubano que intervendrá en la II Serie de Las Américas, con sede en los estadios La Rinconada, de Caracas, y el bello recinto del Jorge Luis García Carneiro, de La Guaira, en Venezuela, a partir de mañana jueves 5 de febrero.

El jugador de cuadro Cristian Leandro Rodríguez García y los serpentineros Darío Sarduy Medina, Randy Cueto Pérez y Osdany Rodríguez Obregón son los villaclareños que asistirán a esta lid que reunirá a siete equipos.

Cristian Rodríguez, torpedero de los Leopardos que se desempeña en la liga de Japón. (Foto: Carolina Vilches Monzón).

La nación anfitriona será representada por los Navegantes del Magallanes, mientras Panamá tendrá en la lid a los Águilas Metropolitanas, Nicaragua a los Leones de León, Colombia a Caimanes de Barranquilla, Argentina al Club Daom, en tanto Curazao y Cuba competirán con una selección.

Aunque el torneo arranca mañana, el conjunto de la Mayor Isla del Caribe debutará el próximo viernes 6 ante los Leones de León, en un desafío para el cual el coach de pitcheo Jesús Bosmenier, señaló que el abridor de ese duelo inicial pudiera estar entre el zurdo Randy Martínez o el diestro José Ignacio Bermúdez.

El Equipo Cubano

El elenco cubano que fue abanderado ayer martes 3 de febrero en el Estadio Latinoamericano en ceremonia encabezada por Osvaldo Vento Montiller, presidente del Inder, está conformado de la manera siguiente:

Receptores (2): Harold Vázquez Rizo (SCU) y Nelson Miguel Batista Cortina (HOL).

Jugadores de cuadro (7): Yoel Yanqui Vera (SCU), Yulieski Miguel Remón Tejada (GRA), Bárbaro Erisbel Arruebarruena Escalona (CFG), Cristian Leandro Rodríguez García (VCL), Luis Vicente Mateo Terry (CFG), Tailon Sánchez Díaz (PRI) y Raidel Abel Sánchez Trutié (SCU).

Dario Sarduy se apuntó dos de los tres triunfos contra los Leñadores en cuartos de final. (Foto: Carolina Vilches Monzón).

Jardineros (6): Yoelquis Gibert Steven (SCU), Roel Santos Martínez (GRA), Alfredo Despaigne Rodríguez (GRA), Leonel Moas Acevedo (CMG), Yasiel Andy González García (HOL) y Francisco José Martínez García (SCU).

Lanzadores (13): Randy Román Martínez Pacheco (PRI), Frank Abel Álvarez Díaz (PRI), José Miguel Rodríguez Hernández (HOL), Darío Sarduy Medina (VCL), Luis Miguel Vázquez Sánchez (MAY), Yunier Batista Ramírez (CAV), Yankiel Mauris Gutiérrez (SSP), Randy Cueto Pérez (VCL), Yadián Martínez Pérez (MAY), Yusniel Padrón Artiles (HAB), Osdany Rodríguez Obregón (VCL), Michel Cabrera Rodríguez (HOL), y José Ignacio Bermúdez García (MAY).

Osdany Rodríguez, líder en juegos completos en la temporada regular. (Foto: Carolina Vilches Monzón).

Colectivo técnico: Germán Mesa Fresneda (Director), Noelvis González Matos (Coach de banca), Pedro Luis Lazo Iglesias (Coach de pitcheo), Jesús Bosmenier Rodríguez (Coach de pitcheo), Rafael Muñoz Medina (SSP), Cecilio Javier Dreke Carrera (Entrenador), Humberto Marcos Guevara Yervilla (Preparador físico), Francisco Montesino Flores (Médico) y Javier Pérez Peña (fisioterapeuta).