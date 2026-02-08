Darío Sarduy entre los lanzadores de reserva para el Clásico Mundial

El zurdo manicaragüense Darío Sarduy Medina, triunfador en dos de los tres partidos que le ganaron los Leopardos de Villa Clara a los Leñadores de Las Tunas en los cuartos de final de la 64 Serie Nacional de Béisbol aparece en la relación de seis lanzadores de reserva de la selección que representará a Cuba en el VI Clásico Mundial de Béisbol.

Según la información la Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) la relación se completa con Armando Dueñas y Yoennis Yera, de los Cocodrilos de Matanzas; Yunieski García (Cazadores de Artemisa), Yusnel Padrón (Liga Venezolana de Béisbol Profesional) y Francis Texidó (Liga Mexicana de Beisbol).

Explica la nota que cada equipo podrá realizar hasta cuatro sustituciones en su cuerpo de serpentineros si avanza de la primera a la segunda ronda (cuartos de final).

Las regulaciones del certamen permiten también aplicar otras dos sustituciones entre los cuartos de final y la ronda de campeonato (semifinales y la final).

Igualmente se estipula que, en caso de lesiones previas al comienzo de la etapa inicial, podrán aplicarse los cambios necesarios, avalados por la evaluación médica correspondiente.