De Cooperstown al «Sandino»

Nunca antes un hombre con tantos cuadrangulares conectados en su carrera había pisado el césped del estadio Augusto César Sandino. Ni tampoco un miembro del Salón de la Fama de Béisbol, instalado en Cooperstown, si tomamos en cuenta que cuando Martín Magdaleno Dihigo Llanos, El Inmortal, hizo su última aparición pública en esa instalación santaclareña en mayo de 1969, todavía no había sido exaltado al mencionado recinto, hecho que ocurriría en 1977.

Era el miércoles 14 de febrero de 1996 y en esa noche tan especial, Día del Amor y la Amistad, hace 30 años, los villaclareños tuvieron el honor de ver a Henry Louis Aaron –más conocido por Hank Aaron-, realizar el lanzamiento de la primera bola previo al sexto partido del play off de la zona oriental de la XXXV Serie Nacional, entre los entonces pupilos de Pedro Jova Pérez y los Avispas de Santiago de Cuba.

El exjardinero de los Bravos del Milwaukee y Atlanta, que nueve días atrás había cumplido 62 años de edad, realizaba su segunda visita a Cuba, pues en 1993 estuvo en la Mayor de Las Antillas correspondiendo a una invitación del Instituto Cubano de Radio y Televisión.

En aquella oportunidad Aaron lanzó igualmente la primera pelota antes del choque inaugural del play off entre Industriales y Pinar del Río, en el «Capitán San Luis». Cuando el extraordinario toletero pisó el terreno del estadio Sandino todavía era el máximo jonronero en la historia de las Grandes Ligas, condición que le había arrebatado al fenomenal Babe Ruth, al sumar su batazo de vuelta completa número 715, el 8 de abril de 1974.

Elevado al Templo de los Inmortales, en 1982, Aaron, fallecido el 22 de enero de 2021, a los 86 años de edad, concluyó su carrera en 1976 con 755 vuelacercas, 3771 imparables, 2297 remolques y excelente promedio de 305.

Su acumulado de películas de cuatro esquinas fue sobrepasado en la temporada de 2007 por Barry Bonds, quien terminó su paso por las Mayores con 762 bambinazos; sin embargo, la carrera deportiva de este último se vio empañada al ser incluido su nombre en la lista de los deportistas que han usado esteroides.

Además de la honrosa visita de Aaron, los villaclareños disfrutaron ese Día de los Enamorados de otro momento impactante cuando los anaranjados les proporcionaron a sus parciales la alegría de pasar por cuarta ocasión a la discusión del título nacional, tras imponerse, diez a tres, con Luis Rolando Arrojo Ávila encaramado en la colina.

El Tifón de San Juan de los Yeras fue respaldado por los aluminios de Jorge Luis Toca, de cinco-cuatro, con dos jonrones, tres impulsadas y similar cantidad de anotadas; Oscar Machado, de cuatro-tres y Michel Perdomo, de cuatro-dos (cuadrangular y doble), los tres castigaron duro el pitcheo de los dirigidos por el difunto Higinio Vélez Carrión (1946-2021).

Aunque nunca más visitó la ciudad de Marta Abreu y el Che, Hank Aaron estuvo en otras ocasiones en nuestro país. En su documental «Anécdotas sobre Fidel», Estela Bravo incluyó imágenes de una estancia en Cuba del famoso pelotero, quien le preguntó a Fidel si era mejor en béisbol o baloncesto cuando muchacho.

El líder de la revolución le respondió que lo suyo era el baloncesto y agrega, «Al menos pensaba que era bueno». Aaron reveló a Estela Bravo que todavía conservaba cuatro pelotas que el Comandante en Jefe autografió. «Una vez en la vida uno puede conseguir que alguien como el presidente Fidel Castro le firme una pelota de béisbol», dijo.