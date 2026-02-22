Huella villaclareña en citas planetarias del fútbol sub-17

Pasada más de una semana de concretado el hecho, pienso que no existe prácticamente un seguidor del más universal de los deportes en nuestro Verde Caimán que desconozca que el once cubano aseguró boleto para la XXI Copa Mundial de Fútbol Sub-17 a celebrarse este año en Catar.

Los criollos encabezaron la eliminatoria de Concacaf, efectuada en el estadio Cementos Progreso de la capital guatemalteca, con siete puntos tras batir por un gol a cero a Curazao, dos a uno a El Salvador y empatar a cero con Belice que resultó un adversario más difícil que lo esperado, tal vez por la presión de que los muchachos sabían lo que había en juego.

No fue cosa de coser y cantar, los curazaleños contaban con nueve jugadores pertenecientes a clubes de Países Bajos, mientras que los salvadoreños aparte de los locales convocaron a otros insertados en academias de Estados Unidos.

Así, luego de una pausa de 35 años, Cuba retornará al evento surgido como Sub 16 en 1985. Será su tercera asistencia a estas lides y para beneplácito de los villaclareños siempre con presencia de futbolistas del territorio, pues según me confirmó Mario Cuesta Soria, ex integrante del Expreso del Centro y actual comisionado provincial, en el plantel que ganó el derecho a la controversia balompédica de Catar estuvo Erick Daniel Martín López, oriundo de la localidad de Guaracabulla, -considerada por muchos como el Centro de la Isla-, bien cerquita de Báez, mi pueblo.

El debut de la Mayor de las Antillas en este tipo de competencia, se produjo en la versión organizada en Turquía, en 1989, donde ocupó el penúltimo puesto entre 16 naciones, después de sucumbir cero a tres contra Barein y Escocia y lograr un abrazo a dos goles con Ghana.

A las órdenes del DT Francisco González Mena estuvieron los también villaclareños Ariel Ávarez Leiva, Alexis Revé Avilés y Yoel Fajardo Crespo.

Un par de años más tarde, en Italia, 1991, los cubanos se “refugiaron” en el sótano, pero es bueno que reconocer que les correspondió jugar en una llave muy complicada que incluyó a Ghana y España campeón y subtitular del torneo, respectivamente, frente a quienes perdieron 1-2 y 3-7, en tanto cedían ante Uruguay, 0-1.

En esa oportunidad junto a Pancho González, que formó parte del cuerpo de dirección, participó un trío de villaclareños conformado por Odelín Molina Hernández, Osmani Manzano Hernández y Yoel Zanetis.

Treinta y cinco años después, Cuba vuelve a este importante evento de fútbol y Villa Clara nuevamente será representada, esta vez por Erick Daniel Martínez, que debe mantenerse en el equipo.