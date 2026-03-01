Cristian estará en el Clásico Mundial

El jugador de cuadro villaclareño Cristian Leandro Rodríguez García fue incluido en la nómina de la selección cubana que intervendrá en el VI Clásico Mundial de Béisbol previsto para iniciarse el 5 de marzo, aunque los criollos harán su primera presentación un día después frente al conjunto de Panamá en el estadio Hiram Bithorn, de Puerto Rico.

Junto al nativo de Cifuentes también fue convocado el lanzador matancero Armando Dueñas, según anunció La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS). Estos peloteros asumen las vacantes dejadas por los serpentineros Daviel Hurtado, lesionado, y Naykel Cruz, a quien le denegaron el seguro.

Contratado por los Dragones de Chunichi de la Liga Profesional Japonesa de Béisbol y miembro de los Leopardos de Villa Clara que realizaron un excelente papel en la 64 Serie Nacional, Cristian, quien cumplirá 24 años de edad el próximo 17 de marzo estuvo con el equipo Cuba en el Premier 12 de 2024, aunque no le dieron oportunidad de jugar y recientemente participó en la II Serie de Las Américas y el tope amistoso contra Nicaragua.

Con la inclusión de Cristian ahora serán dos los peloteros nativos de este territorio que acudirán al 6to Clásico Mundial, pues en la plantilla de la armada cubana aparece también el monticulista quemadense Denny Yunieski Larrondo, sin participación en series nacionales, pero con experiencia en Ligas Menores desde 2019, con saldo de 19 ganados y 19 fracasos.