Monarcas cubanos bajo techo y al aire libre

Desde el viernes 20 de marzo se efectuará en Torun, Polonia, el XXI Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta, en el que Cuba está representada por seis deportistas encabezados por la pinareña Leyanis Pérez Hernández, quien, según el programa del certamen, debe entrar en acción en la jornada del sábado 21.
Junto a la oriunda de la más occidental de nuestras provincias compiten en la justa los también triplistas Liadagmis Povea, Andy Hechavarría y Lázaro Martínez; el saltador de longitud Jorge Hodelín y la vallista Greisys Roble.
La celebración de la magna porfía me llevó a revisar la lista de los 12 atletas criollos que le han aportado 19 preseas doradas a nuestro país en estas justas y los 14 que han contribuido con 23 títulos a los éxitos de la mayor isla del Caribe en las confrontaciones de este deporte al aire libre.
Lo anterior me permitió observar que únicamente cuatro atletas del Verde Caimán han podido subir al sitio más alto del podio en ambas competiciones planetarias: el matancero Javier Sotomayor Sanabria, el capitalino Iván Pedroso Soler y las pinareñas Yarisley Silva Rodríguez y Leyanis Pérez.
Pedroso, el cubano más laureado en estos certámenes, se adueñó del metal áureo en salto de longitud en Toronto 1993, Barcelona 1995, París 1997, Maebashi 1999 y Lisboa 2001, mientras que al aire libre reinó en cuatro oportunidades: Gotemburgo 1995, Atenas 1997, Sevilla 1999 y Edmonton 2001.
Sotomayor, el apodado Príncipe de las Alturas, fue el que más se elevó en su modalidad en el mundial bajo techo que acogió Budapest en 1989, donde estableció primacía universal en estos torneos, con 2 metros y 43 centímetros. Luego repitió su medalla de oro en Toronto 1993, Barcelona 1995 y Maebashi 1999. Además, se tituló al aire libre en Stuttgart 1993 y Atenas 1997.
Yarisley Silva dominó el salto con pértiga en el mundial bajo techo que se desarrolló en Sopot en 2014, y un año más tarde alcanzó la supremacía en el campeonato del orbe al aire libre, efectuado en Beijing.
A ese trío se unió Leyanis Pérez, vencedora en la prueba de triple salto en el Mundial de Pista Cubierta celebrado en Nanjing, China, en marzo de 2025, y posteriormente repitió su triunfo en la cita al aire libre efectuada en Tokio, Japón, en el mes de septiembre.
Cuando las dos importantes competiciones del atletismo coincidieron en el mismo año, Iván Pedroso se apuntó cuatro dobletes: 1995, 1997, 1999 y 2001. Por su parte Sotomayor salió airoso en ambos torneos en 1993 y Leyanis en 2025.