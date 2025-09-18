Monarcas cubanos bajo techo y al aire libre

Desde el viernes 20 de marzo se efectuará en Torun, Polonia, el XXI Cam­peonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta, en el que Cuba está representada por seis depor­tistas encabezados por la pina­reña Leyanis Pérez Hernández, quien, según el programa del cer­tamen, debe entrar en acción en la jornada del sábado 21.

Junto a la oriunda de la más occidental de nuestras provincias compiten en la justa los también triplistas Liadagmis Povea, Andy Hechavarría y Lázaro Martínez; el saltador de longitud Jorge Ho­delín y la vallista Greisys Roble.

La celebración de la magna porfía me llevó a revisar la lista de los 12 atletas criollos que le han aportado 19 preseas doradas a nuestro país en estas justas y los 14 que han contribuido con 23 tí­tulos a los éxitos de la mayor isla del Caribe en las confrontaciones de este deporte al aire libre.

Lo anterior me permitió obser­var que únicamente cuatro atletas del Verde Caimán han podido su­bir al sitio más alto del podio en ambas competiciones planetarias: el matancero Javier Sotomayor Sanabria, el capitalino Iván Pe­droso Soler y las pinareñas Ya­risley Silva Rodríguez y Leyanis Pérez.

Pedroso, el cubano más laurea­do en estos certámenes, se adue­ñó del metal áureo en salto de lon­gitud en Toronto 1993, Barcelona 1995, París 1997, Maebashi 1999 y Lisboa 2001, mientras que al aire libre reinó en cuatro oportu­nidades: Gotemburgo 1995, Ate­nas 1997, Sevilla 1999 y Edmon­ton 2001.

Sotomayor, el apodado Prínci­pe de las Alturas, fue el que más se elevó en su modalidad en el mun­dial bajo techo que acogió Buda­pest en 1989, donde estableció primacía universal en estos tor­neos, con 2 metros y 43 centíme­tros. Luego repitió su medalla de oro en Toronto 1993, Barcelona 1995 y Maebashi 1999. Además, se tituló al aire libre en Stuttgart 1993 y Atenas 1997.

Yarisley Silva dominó el salto con pértiga en el mundial bajo te­cho que se desarrolló en Sopot en 2014, y un año más tarde alcanzó la supremacía en el campeonato del orbe al aire libre, efectuado en Beijing.

A ese trío se unió Leyanis Pé­rez, vencedora en la prueba de triple salto en el Mundial de Pista Cubierta celebrado en Nanjing, China, en marzo de 2025, y pos­teriormente repitió su triunfo en la cita al aire libre efectuada en Tokio, Japón, en el mes de sep­tiembre.

Cuando las dos importantes competiciones del atletismo coin­cidieron en el mismo año, Iván Pe­droso se apuntó cuatro dobletes: 1995, 1997, 1999 y 2001. Por su parte Sotomayor salió airoso en ambos torneos en 1993 y Leyanis en 2025.