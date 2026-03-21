Leyanis, única bicampeona cubana bajo techo

Al conquistar la medalla de oro en la prueba de triple salto en el XXI Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta, celebrado del 20 al 22 de marzo enTorún, Polonia, la pinareña Leyanis Pérez Hernández no solo retuvo la corona en su especialidad, sino también se erigió en la única cubana que se ha titulado en par de ocasiones en citas del orbe en salas techadas.

La mejor deportista de Latinoamérica en 2025 se estiró hasta los 14 metros y 95 centímetros en su segundo intento, para aventajar a la legendaria venezolana Yulimar Andrea Rojas Rodríguez, quien tuvo que conformarse con la presea de plata, al registrar 14.86 en la quinta ronda de saltos.

Hace justamente un año, Leyanis gobernó la modalidad en el certamen desarrollado en Nankin, China, con un estirón de 14.93, competencia en la que Cuba logró el uno-dos, pues Liadagmis Povea Rodríguez —relegada ahora al cuarto peldaño— se agenció el metal de plata con 14.57 metros.

La pinareña llegó este martes a la Patria y fue recibida por las autoridades deportivas cubanas, encabezadas por el presidente del Inder, Osvaldo Vento Montiller. (Foto: Mónica Ramírez)

La oriunda de la más occidental de nuestras provincias había concluido detrás de Thea Lafond, de Dominica, en 2024, por lo que archiva tres medallas en estas lides.

En la historia de estos campeonatos solo cuatro féminas representando a la Mayor de Las Antillas han podido subir a lo más alto del podio desde que Aliuska Yanira López Pedroso dominó los 60 metros con vallas en Barcelona 1995, luego una colega de Leyanis, la guantanamera triplista Yargelis Savigne Herrera se tituló en Valencia 2008, en una porfía en la que rebasó los quince metros (15.05).

Después, la garrochista Yarisley Silva Rodríguez ocupó el sitio de privilegio del estrado de premiación en Sopot 2014, al elevarse sobre los 4 metros y 70 centímetros.

Tras un paréntesis de 11 años, Leyanis se convirtió en la cuarta criolla en imponerse en una confrontación de esta envergadura y revalidó su corona hace una semana, convirtiéndose en la única representante cubana que ha disfrutado en dos ocasiones de esa alegría.

Por cierto, la bicampeona del orbe en triple salto bajo techo y una vez en cielo abierto llegó el martes 24 de marzo a la Patria y fue recibida en el aeropuerto por las autoridades deportivas cubanas, encabezadas por el presidente del Inder, Osvaldo Vento Montiller.