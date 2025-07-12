Canoísta de Villa Clara Yisnolys López a base de entrenamiento en Colombia

La canoísta de Villa Clara Yisnolys López, junto a la guantanmera Yarisleidis Cirilo, realizarán un entrenamiento en la altura en Colombia, como parte de la preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Recientemente, la atleta de El Santo, en Encrucijada, Yisnolys López, y su compañera Yarisleidis Cirilo, cumplieron con rigurosas jornadas de alistamiento en la pista acuática José Smith Comas, en la presa La Coronela, en Caimito, Artemisa, al igual que los demás integrantes de las preselecciones de canoa y kayak.

Alejandro Hamze, presidente y comisionado nacional de la disciplina, confirmó a la Agencia Cubana de Noticias, que ambas deportistas también cumplieron satisfactoriamente una estancia en Portugal.

En la base de entrenamiento, en la altura colombiana, la villaclareña Yisnolys López y la guantanmera Yarisleidis Cirilo, proseguirán su accionar en la canoa monoplaza (C-1) y la biplaza (C-2), junto al equipo técnico del entrenador Nelson Perales y el fisiatra Lázaro Pérez.

De acuerdo con el reporte de la Agencia Cubana de Noticias, las principales figuras del piragüismo en la Mayor de las Antillas también deben participar en Copas del Mundo, justas que aportan puntos para el ranking del orbe, con la mira en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2027, y los Olímpicos de Los Ángeles, Estados Unidos 2028. (Dayron Pérez Urbano)