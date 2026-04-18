FC Barcelona, Bayern, Lyon y Arsenal rumbo a las semifinales de la Champions femenina 2025-2026

La Champions Femenina 2025-2026 ya tiene los cuatro semifinalistas de la temporada. Durante la fase de cuartos, los partidos constituyeron un espectáculo de goles donde el poderío futbolístico hizo acto de presencia en las noches mágicas de ida y vuelta. FC Barcelona, Bayern Múnich, Olympique Lyon y Arsenal confirmaron sus boletos a la cita.

Con récord de asistencia en el Nuevo Camp Nou, tanto para partidos del once masculino como para el femenino, el Barça de Alexia Putellas, Aitana Bomatí y Pajor hizo del clásico español un festival de goles. La superioridad numérica esta vez fue abrumadora, dejando un marcador global de 12-2 contra el conjunto blanco de Madrid.

Eficacia y control mostraron las alemanas de Múnich al vencer 5-3 (global) al Manchester United. Las bávaras regresan a fase definitorias con claras posibilidades de llegar a la final del torneo.

Fue Inglaterra el escenario de otro clásico futbolero. Arsenal vs Chelsea se resolvió con un ajustado 3-2 a favor de las gunners, quienes aprovecharon la ventaja de la ida, para sellar el pase a la siguiente fase.

Por su parte, el Olympique Lyon sueña con recuperar su jerarquía como máxima ganadora del evento. Su pase al siguiente nivel fue contra el Wolfsburgo, quién cedió la ventaja conseguida en el partido de ida. Tras caer en la derrota, las francesas remontaron con un contundente 4-0, reafirmando su carácter y potencial histórico.

El cruce de semifinales será disputado el 25 de abril (ida) y el 2 de mayo (vuelta) entre Barcelona vs Bayern Múnich , y Olympique Lyon vs Arsenal. Inglaterra y Múnich recibirán los vítores de anfitrión ante los primeros choques de semis, mientras, la capital catalana y Lyon cerrarán las puertas anteriores a la gran final de la Champions Femenil.

Según las estadísticas oficiales del evento, el Barcelona llega a ocho participaciones consecutivas (2019-2026, siendo campeonas en 2021, 2023 y 2025. Su hegemonía dentro del soccer femenino las denominó como el mejor equipo femenino del último quinquenio.

Sin embargo, al realizar un repaso histórico el Olympique Lyon resuena como el equipo más ganador de la Champions y dominador de la década de 2010, con ocho títulos y más de 12 participaciones en instancias semifinalistas.

Como potencia emergente aparece el conjunto alemán Bayern Múnich, quién estará llegando a instancias decisivas por cuarta ocasión, al tener como precedentes los cruces de 2019, 2021 y 2024.

El Arsenal WFC, por su parte, regresa tras dos años de ausencia. Las inglesas suman su quinta lid semifinalista (2007, 2012, 2019, 2024, 2026).

La Champions femenina entra en su recta final con dos semifinales de lujo. Europa enfrenta a los mejores equipos, sus resultados y estilos de juego. Las noches mágicas reflejarán filosofías distintas, mas la emoción trae consigo una meta clara: la final de 2026.

Barcelona vs Bayern promete un duelo entre posesión de balón y orden defensivo. Lyon vs Arsenal contrapondrá la experiencia de un gigante a la ambición renovada de un club con ansias de volver a la cima. Cada detalle puede definir quién avanza.

La Champions Femenina 2025-2026 llega a su tramo final. Regresan las noches mágicas y el fútbol femenino ya es parte de los récord históricos.

Para la imagen se pueden utilizar fotos de los partidos Barça vs Madrid, que rompió récord de goles y asistencia de público para un partido en el Nuevo Camp Nou, tanto para selecciones femeninas como masculinas. Del Bayern vs Manchester United, del Lyon como máximo ganador de las lides y del Arsenal como equipo emergente.