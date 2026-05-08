Pagés, onceno cubano que dispara tres jonrones en un partido en Grandes Ligas

El patrullero de los Dodgers de Los Ãngeles Andy Pagés, se convirtió este miércoles 6 de mayo en el onceno bateador cubano que dispara tres jonrones en un desafío en las Grandes Ligas, hazaña que protagonizó en el choque en que su club doblegó con amplio marcador de 12 carreras a dos a los Astros de Houston.

Pagés, en su tercera temporada en las mayores compiló de 5-3, pisó la goma en tres ocasiones y fletó a seis corredores hacia el plato, es decir, la mitad de las anotaciones de su equipo.

Fue Román Mejías, el que abrió el club entre los oriundos de nuestro archipiélago que han hecho carrera en la mejor pelota del mundo, cuando el 4 de mayo de 1958 desapareció tres esféricas.

Quince años después ingresó en la prestigiosa lista el miembro del Salón de la Fama Tony Oliva, el 3 de julio de 1973 y quince exactos más tarde se les unió José Canseco, el 3 de julio de 1988.

El 21 de agosto de 2015, Yoenis Céspedes se convirtió en el primer pelotero que después de tener experiencia en las series nacionales rubricó la proeza en el Big Show, con un trío de bambinazos a costa de los Mets de Nueva York.

Luego, 20 de septiembre d 2015 se incorporó al club, el toletero Kendrys Morales; el 20 de septiembre de 2015, Yasmani Grandal, el 8 de julio de 2016 y el cienfueguero Yasiel Puig, el 15 de septiembre de 2016.

Más tarde, el 10 de agosto de 2019, el tunero Yordan Áñlvarez despareció tres pelotas en un encuentro, José Dariel Abreu lo imitó el 22 de agosto de 2020 y el más reciente en ingresar en el grupo, antes de Pagés había sido José Adolis García, el 22 de abril de 2023.

En esa relación hay que destacar a los que lo han hecho más de una ocasión, en tal sentido el tunero Yordan Álvarez es el más sobresaliente con tres actuaciones de ese tipo, pues a la mencionada hay que agregarle las tres veces que la sacó el 16 de septiembre de 2022 y el 28 de agosto de 2024

José Canseco repitió el 13 de junio de 1994, Yoenis Céspedes, lo imitó el 11 de abril de 2017 y Kendrys Morales tuvo una segunda vez el 31 de agosto de 2017.

Curiosamente solo uno de los once tuvo que soportar el descalabro fue Tony Oliva, pues a pesar de su trío de batazos los Mellizos de Minnesota cayeron vencidos, 6 a 7, ante los Reales de Kansas.