Inauguran la Primera Olimpiada del Deporte Villaclareño
Hasta el próximo 6 de junio, el movimiento deportivo villaclareño perfeccionará su preparación en más de 30 disciplinas y rendirá homenaje al alteta mayor, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el centenario de su natalicio.
Con la participación de más de 1800 acreditados, de ellos alrededor de 1200 atletas, comenzó este martes en Villa Clara la I Olimpiada del Deporte Villaclareño, una iniciativa provincial que surge como alternativa ante la suspensión de los juegos escolares y juveniles nacionales.
El evento, dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, se extenderá hasta el 6 de junio y abarca 32 deportes en igual número de instalaciones del territorio.
Rolando López Pérez, metodólogo de deporte escolar en la provincia, explicó que la decisión de organizar esta olimpiada respondió a la necesidad de «descargar toda la preparación que había acumulado» el movimiento deportivo durante el macrociclo de entrenamiento. La competencia incluye a atletas de la categoría de mayores en algunos deportes específicos, así como a representantes de la cantera de relevo de las distintas disciplinas.
Los deportes de mayor convocatoria resultaron el fútbol, el béisbol —con mucha aceptación—, el tenis de campo, el voleibol y el balonmano. López Pérez señaló que disciplinas acuáticas como la natación, el clavado, el nado sincronizado, el polo acuático y el triatlón, afectados por la situación del país para el entrenamiento en agua, realizarán pruebas físicas, técnicas y de acondicionamiento en tierra. En el caso del remo y el canotaje, también se habilitará un remolcómetro en la piscina de la provincia para constatar la preparación de los atletas.
La Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) se inserta en el evento a través de la Facultad de Cultura Física. Su decana, Yahima Castillo, informó que los profesores fungirán como comisarios técnicos de cada deporte y evaluarán los objetivos pedagógicos de las disciplinas. Además, un grupo de docentes aplicará instrumentos para investigaciones vinculadas a trabajos de diploma, maestrías y doctorados, con el propósito de fortalecer la política de ciencia e innovación en el ámbito deportivo.
«Esta oportunidad permite ver el deporte en la base. La iniciación es una etapa con muchas lagunas y podemos incluir desde ahí las correcciones metodológicas para cuando se escale por la pirámide de alto rendimiento», valoró la decana.
Durante el acto inaugural, un representante de los atletas dio lectura al compromiso de los competidores, en el cual se comprometieron a acatar el reglamento, ser combativos en cada escenario y evitar manifestaciones antideportivas. Por su parte, los árbitros se comprometieron a impartir justicia con imparcialidad y a velar por la disciplina de todos los implicados dentro y fuera del terreno de competencia.
La clausura de esta primera edición está prevista para el 6 de junio en el estadio Augusto César Sandino, sede principal de un certamen que, según sus organizadores, busca preservar la vitalidad del deporte de base y ofrecer un espectáculo de calidad al pueblo villaclareño.