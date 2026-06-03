Inauguran la Primera Olimpiada del Deporte Villaclareño

Con la participación de más de 1800 acreditados, de ellos alrededor de 1200 atletas, comenzó este martes en Villa Clara la I Olimpiada del Deporte Villaclareño, una iniciativa provincial que surge como alternativa ante la suspensión de los juegos escolares y juveniles nacionales.

El evento, dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, se extenderá hasta el 6 de junio y abarca 32 deportes en igual número de instalaciones del territorio.

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

Rolando López Pérez, metodólogo de deporte escolar en la provincia, explicó que la decisión de organizar esta olimpiada respondió a la necesidad de «descargar toda la preparación que había acumulado» el movimiento deportivo durante el macrociclo de entrenamiento. La competencia incluye a atletas de la categoría de mayores en algunos deportes específicos, así como a representantes de la cantera de relevo de las distintas disciplinas.

Los deportes de mayor convocatoria resultaron el fútbol, el béisbol —con mucha aceptación—, el tenis de campo, el voleibol y el balonmano. López Pérez señaló que disciplinas acuáticas como la natación, el clavado, el nado sincronizado, el polo acuático y el triatlón, afectados por la situación del país para el entrenamiento en agua, realizarán pruebas físicas, técnicas y de acondicionamiento en tierra. En el caso del remo y el canotaje, también se habilitará un remolcómetro en la piscina de la provincia para constatar la preparación de los atletas.

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

La Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) se inserta en el evento a través de la Facultad de Cultura Física. Su decana, Yahima Castillo, informó que los profesores fungirán como comisarios técnicos de cada deporte y evaluarán los objetivos pedagógicos de las disciplinas. Además, un grupo de docentes aplicará instrumentos para investigaciones vinculadas a trabajos de diploma, maestrías y doctorados, con el propósito de fortalecer la política de ciencia e innovación en el ámbito deportivo.

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

«Esta oportunidad permite ver el deporte en la base. La iniciación es una etapa con muchas lagunas y podemos incluir desde ahí las correcciones metodológicas para cuando se escale por la pirámide de alto rendimiento», valoró la decana.

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

Durante el acto inaugural, un representante de los atletas dio lectura al compromiso de los competidores, en el cual se comprometieron a acatar el reglamento, ser combativos en cada escenario y evitar manifestaciones antideportivas. Por su parte, los árbitros se comprometieron a impartir justicia con imparcialidad y a velar por la disciplina de todos los implicados dentro y fuera del terreno de competencia.

La clausura de esta primera edición está prevista para el 6 de junio en el estadio Augusto César Sandino, sede principal de un certamen que, según sus organizadores, busca preservar la vitalidad del deporte de base y ofrecer un espectáculo de calidad al pueblo villaclareño.