Integrada preselección villaclareña para la 65 Serie Nacional de Béisbol

La preselección de donde saldrá el conjunto que representará a Villa Clara en la 65 Serie Nacional de Béisbol fue dada a conocer por la comisión provincial de este deporte.

Preselección

7 receptores

13 jugadores de cuadro

10 jardineros

25 lanzadores

Cincuenta y cinco hombres integran la lista que nos hizo llegar Rubén Alberto Mesa Núñez, comisionado de la disciplina en Villa Clara.

Todavía no se había confirmado quién llevara las riendas del conjunto que tan grata impresión dejó en el pasado campeonato nacional, pero particularmente pienso que esa responsabilidad debe recaer en Ramón Virgilio Moré Flaqué, el hombre que condujo a los Leopardos a la conquista de su quinto y último título nacional hasta el momento y el que los regresó a los play off en la anterior temporada.

Estos son los convocados:

Receptores (7): Leonardo Montero Alfonso (SCL), Jonathan Luis Acosta Sáez (SCL), Yoan Montenegro Delgado (CAI), José Gómez Vila (SCL), Yerlandis Damas García (PLA), Goar Daniel Pérez Vaca (SCL) y Enrique Tejada Bravo (CAM).

Jugadores de cuadro (13): Cristian Leandro Rodríguez García (CIF), Jonathan Moreno Mederos (CIF), Elicer Arrechavaleta García (COR), Ariel Alejandro Díaz Paret (SCL), Cristian Yadier Cuéllar Carvera (CAIB), Enmanuel Sañudo Rodríguez (CAIB), Dainier Santos López (SAG), Yoan Andrés Águila Martín (SCL), Derek Yon Martí Mederos (SAG), Douglas Ariel Córdova Iznaga (SCL), Aníbal Araniel Méndez Águila (SCL), Elio Alfredo Álvarez Águila (SCL) y Ronaldo Lázaro Pérez Barrera (REM).

Jardineros (10): Osmán Antonio Caruncho Pérez (SCL), Mailon Tomás Alonso Toledo (SCL), Luis Darío Machado Santana (SCL), Cristian Jesús Moré Gallardo (SCL), Víctor Bosch Delgado (CAIB), Eduardo Antonio Suárez Arteaga (SCL), Yosvier Pérez Hernández (SCL), Mario Anthony Rangel Abreu (SAG), Manuel Adrián Rangel Abreu (SAG) y Reldy Martí Mederos (SAG).

Lanzadores (25): Randy Cueto Pérez (CAM), Osdany Rodríguez Obregón (SCL), Darío Sarduy Medina (MAN), Cristian Rojas Leiva (REM), Alain Sánchez Machado (CIF), José Carlos Quesada Darias (PLA), Omar David Pérez López (SAG), Raidel Alfonso Martínez (CIF), Rubén Ortega Ramos (SDO), Dairon Daniel Casanova Elutir (PLA), Maikel Pérez Quiñones (SCL), Adrián Jesús Rodríguez García (RAN), Lenier Abreu Borrel (ENC), Dainier Morales Martínez (CAM), Yaniel Lorenzo Quintana Noriega (SCL), Yosdani Pentón Burgos (QDO), Osnay Rivero Ruiz (SCL), Kevin García Hechavarría (SCL), Dairon Arrechavaleta Sánchez (COR), Harol Menocal López (MAN), Michel de Jesús Andrade Fleites (SCL), Kendry Samuel Matos Rodríguez (SCL), José Ernesto Pérez Naranjo (SCL), Ernesto Alejandro Mederos Toledo (CIF) y Jailed Daniel de Sanfiel Pestano (PLA)

Integrada preselección villaclareña para la 65 Serie Nacional de Béisbol

Por Osvaldo Rojas Garay

La preselección de donde saldrá el conjunto que representará a Villa Clara en la 65 Serie Nacional de Béisbol fue dada a conocer por la comisión provincial de este deporte.

Cincuenta y cinco hombres integran la lista que nos hizo llegar Rubén Alberto Mesa Núñez, comisionado de la disciplina en Villa Clara. En la relación aparecen siete receptores, trece jugadores de cuadro, diez jardineros y veinticinco lanzadores.

Todavía no se había confirmado quien llevara las riendas del conjunto que tan grata impresión dejó en el pasado campeonato nacional, pero particularmente pienso que esa responsabilidad debe recaer en Ramón Virgilio Moré Flaqué, el hombre que condujo a los Leopardos a la conquista de su quinto y último título nacional hasta el momento y el que los regresó a los play off en la anterior temporada.

Estos son los convocados:

Receptores (7): Leonardo Montero Alfonso (SCL), Jonathan Luis Acosta Sáez (SCL), Yoan Montenegro Delgado (CAI), José Gómez Vila (SCL), Yerlandis Damas García (PLA), Goar Daniel Pérez Vaca (SCL) y Enrique Tejada Bravo (CAM).

Jugadores de cuadro (13): Cristian Leandro Rodríguez García (CIF), Jonathan Moreno Mederos (CIF), Elicer Arrechavaleta García (COR), Ariel Alejandro Díaz Paret (SCL), Cristian Yadier Cuéllar Carvera (CAIB), Enmanuel Sañudo Rodríguez (CAIB), Dainier Santos López (SAG), Yoan Andrés Águila Martín (SCL), Derek Yon Martí Mederos (SAG), Douglas Ariel Córdova Iznaga (SCL), Aníbal Araniel Méndez Águila (SCL), Elio Alfredo Álvarez Águila (SCL) y Ronaldo Lázaro Pérez Barrera (REM).

Jardineros (10): Osmán Antonio Caruncho Pérez (SCL), Mailon Tomás Alonso Toledo (SCL), Luis Darío Machado Santana (SCL), Cristian Jesús Moré Gallardo (SCL), Víctor Bosch Delgado (CAIB), Eduardo Antonio Suárez Arteaga (SCL), Yosvier Pérez Hernández (SCL), Mario Anthony Rangel Abreu (SAG), Manuel Adrián Rangel Abreu (SAG) y Reldy Martí Mederos (SAG).

Lanzadores (25): Randy Cueto Pérez (CAM), Osdany Rodríguez Obregón (SCL), Darío Sarduy Medina (MAN), Cristian Rojas Leiva (REM), Alain Sánchez Machado (CIF), José Carlos Quesada Darias (PLA), Omar David Pérez López (SAG), Raidel Alfonso Martínez (CIF), Rubén Ortega Ramos (SDO), Dairon Daniel Casanova Elutir (PLA), Maikel Pérez Quiñones (SCL), Adrián Jesús Rodríguez García (RAN), Lenier Abreu Borrel (ENC), Dainier Morales Martínez (CAM), Yaniel Lorenzo Quintana Noriega (SCL), Yosdani Pentón Burgos (QDO), Osnay Rivero Ruiz (SCL), Kevin García Hechavarría (SCL), Dairon Arrechavaleta Sánchez (COR), Harol Menocal López (MAN), Michel de Jesús Andrade Fleites (SCL), Kendry Samuel Matos Rodríguez (SCL), José Ernesto Pérez Naranjo (SCL), Ernesto Alejandro Mederos Toledo (CIF) y Jailed Daniel de Sanfiel Pestano (PLA).

Integrada preselección villaclareña para la 65 Serie Nacional de Béisbol

Por Osvaldo Rojas Garay

La preselección de donde saldrá el conjunto que representará a Villa Clara en la 65 Serie Nacional de Béisbol fue dada a conocer por la comisión provincial de este deporte.

Cincuenta y cinco hombres integran la lista que nos hizo llegar Rubén Alberto Mesa Núñez, comisionado de la disciplina en Villa Clara. En la relación aparecen siete receptores, trece jugadores de cuadro, diez jardineros y veinticinco lanzadores.

Todavía no se había confirmado quien llevara las riendas del conjunto que tan grata impresión dejó en el pasado campeonato nacional, pero particularmente pienso que esa responsabilidad debe recaer en Ramón Virgilio Moré Flaqué, el hombre que condujo a los Leopardos a la conquista de su quinto y último título nacional hasta el momento y el que los regresó a los play off en la anterior temporada.

Estos son los convocados:

Receptores (7): Leonardo Montero Alfonso (SCL), Jonathan Luis Acosta Sáez (SCL), Yoan Montenegro Delgado (CAI), José Gómez Vila (SCL), Yerlandis Damas García (PLA), Goar Daniel Pérez Vaca (SCL) y Enrique Tejada Bravo (CAM).

Jugadores de cuadro (13): Cristian Leandro Rodríguez García (CIF), Jonathan Moreno Mederos (CIF), Elicer Arrechavaleta García (COR), Ariel Alejandro Díaz Paret (SCL), Cristian Yadier Cuéllar Carvera (CAIB), Enmanuel Sañudo Rodríguez (CAIB), Dainier Santos López (SAG), Yoan Andrés Águila Martín (SCL), Derek Yon Martí Mederos (SAG), Douglas Ariel Córdova Iznaga (SCL), Aníbal Araniel Méndez Águila (SCL), Elio Alfredo Álvarez Águila (SCL) y Ronaldo Lázaro Pérez Barrera (REM).

Jardineros (10): Osmán Antonio Caruncho Pérez (SCL), Mailon Tomás Alonso Toledo (SCL), Luis Darío Machado Santana (SCL), Cristian Jesús Moré Gallardo (SCL), Víctor Bosch Delgado (CAIB), Eduardo Antonio Suárez Arteaga (SCL), Yosvier Pérez Hernández (SCL), Mario Anthony Rangel Abreu (SAG), Manuel Adrián Rangel Abreu (SAG) y Reldy Martí Mederos (SAG).

Lanzadores (25): Randy Cueto Pérez (CAM), Osdany Rodríguez Obregón (SCL), Darío Sarduy Medina (MAN), Cristian Rojas Leiva (REM), Alain Sánchez Machado (CIF), José Carlos Quesada Darias (PLA), Omar David Pérez López (SAG), Raidel Alfonso Martínez (CIF), Rubén Ortega Ramos (SDO), Dairon Daniel Casanova Elutir (PLA), Maikel Pérez Quiñones (SCL), Adrián Jesús Rodríguez García (RAN), Lenier Abreu Borrel (ENC), Dainier Morales Martínez (CAM), Yaniel Lorenzo Quintana Noriega (SCL), Yosdani Pentón Burgos (QDO), Osnay Rivero Ruiz (SCL), Kevin García Hechavarría (SCL), Dairon Arrechavaleta Sánchez (COR), Harol Menocal López (MAN), Michel de Jesús Andrade Fleites (SCL), Kendry Samuel Matos Rodríguez (SCL), José Ernesto Pérez Naranjo (SCL), Ernesto Alejandro Mederos Toledo (CIF) y Jailed Daniel de Sanfiel Pestano (PLA).

Integrada preselección villaclareña para la 65 Serie Nacional de Béisbol

Por Osvaldo Rojas Garay

La preselección de donde saldrá el conjunto que representará a Villa Clara en la 65 Serie Nacional de Béisbol fue dada a conocer por la comisión provincial de este deporte.

Cincuenta y cinco hombres integran la lista que nos hizo llegar Rubén Alberto Mesa Núñez, comisionado de la disciplina en Villa Clara. En la relación aparecen siete receptores, trece jugadores de cuadro, diez jardineros y veinticinco lanzadores.

Todavía no se había confirmado quien llevara las riendas del conjunto que tan grata impresión dejó en el pasado campeonato nacional, pero particularmente pienso que esa responsabilidad debe recaer en Ramón Virgilio Moré Flaqué, el hombre que condujo a los Leopardos a la conquista de su quinto y último título nacional hasta el momento y el que los regresó a los play off en la anterior temporada.

Estos son los convocados:

Receptores (7): Leonardo Montero Alfonso (SCL), Jonathan Luis Acosta Sáez (SCL), Yoan Montenegro Delgado (CAI), José Gómez Vila (SCL), Yerlandis Damas García (PLA), Goar Daniel Pérez Vaca (SCL) y Enrique Tejada Bravo (CAM).

Jugadores de cuadro (13): Cristian Leandro Rodríguez García (CIF), Jonathan Moreno Mederos (CIF), Elicer Arrechavaleta García (COR), Ariel Alejandro Díaz Paret (SCL), Cristian Yadier Cuéllar Carvera (CAIB), Enmanuel Sañudo Rodríguez (CAIB), Dainier Santos López (SAG), Yoan Andrés Águila Martín (SCL), Derek Yon Martí Mederos (SAG), Douglas Ariel Córdova Iznaga (SCL), Aníbal Araniel Méndez Águila (SCL), Elio Alfredo Álvarez Águila (SCL) y Ronaldo Lázaro Pérez Barrera (REM).

Jardineros (10): Osmán Antonio Caruncho Pérez (SCL), Mailon Tomás Alonso Toledo (SCL), Luis Darío Machado Santana (SCL), Cristian Jesús Moré Gallardo (SCL), Víctor Bosch Delgado (CAIB), Eduardo Antonio Suárez Arteaga (SCL), Yosvier Pérez Hernández (SCL), Mario Anthony Rangel Abreu (SAG), Manuel Adrián Rangel Abreu (SAG) y Reldy Martí Mederos (SAG).

Lanzadores (25): Randy Cueto Pérez (CAM), Osdany Rodríguez Obregón (SCL), Darío Sarduy Medina (MAN), Cristian Rojas Leiva (REM), Alain Sánchez Machado (CIF), José Carlos Quesada Darias (PLA), Omar David Pérez López (SAG), Raidel Alfonso Martínez (CIF), Rubén Ortega Ramos (SDO), Dairon Daniel Casanova Elutir (PLA), Maikel Pérez Quiñones (SCL), Adrián Jesús Rodríguez García (RAN), Lenier Abreu Borrel (ENC), Dainier Morales Martínez (CAM), Yaniel Lorenzo Quintana Noriega (SCL), Yosdani Pentón Burgos (QDO), Osnay Rivero Ruiz (SCL), Kevin García Hechavarría (SCL), Dairon Arrechavaleta Sánchez (COR), Harol Menocal López (MAN), Michel de Jesús Andrade Fleites (SCL), Kendry Samuel Matos Rodríguez (SCL), José Ernesto Pérez Naranjo (SCL), Ernesto Alejandro Mederos Toledo (CIF) y Jailed Daniel de Sanfiel Pestano (PLA).

Integrada preselección villaclareña para la 65 Serie Nacional de Béisbol

Por Osvaldo Rojas Garay

La preselección de donde saldrá el conjunto que representará a Villa Clara en la 65 Serie Nacional de Béisbol fue dada a conocer por la comisión provincial de este deporte.

Cincuenta y cinco hombres integran la lista que nos hizo llegar Rubén Alberto Mesa Núñez, comisionado de la disciplina en Villa Clara. En la relación aparecen siete receptores, trece jugadores de cuadro, diez jardineros y veinticinco lanzadores.

Todavía no se había confirmado quien llevara las riendas del conjunto que tan grata impresión dejó en el pasado campeonato nacional, pero particularmente pienso que esa responsabilidad debe recaer en Ramón Virgilio Moré Flaqué, el hombre que condujo a los Leopardos a la conquista de su quinto y último título nacional hasta el momento y el que los regresó a los play off en la anterior temporada.

Estos son los convocados:

Receptores (7): Leonardo Montero Alfonso (SCL), Jonathan Luis Acosta Sáez (SCL), Yoan Montenegro Delgado (CAI), José Gómez Vila (SCL), Yerlandis Damas García (PLA), Goar Daniel Pérez Vaca (SCL) y Enrique Tejada Bravo (CAM).

Jugadores de cuadro (13): Cristian Leandro Rodríguez García (CIF), Jonathan Moreno Mederos (CIF), Elicer Arrechavaleta García (COR), Ariel Alejandro Díaz Paret (SCL), Cristian Yadier Cuéllar Carvera (CAIB), Enmanuel Sañudo Rodríguez (CAIB), Dainier Santos López (SAG), Yoan Andrés Águila Martín (SCL), Derek Yon Martí Mederos (SAG), Douglas Ariel Córdova Iznaga (SCL), Aníbal Araniel Méndez Águila (SCL), Elio Alfredo Álvarez Águila (SCL) y Ronaldo Lázaro Pérez Barrera (REM).

Jardineros (10): Osmán Antonio Caruncho Pérez (SCL), Mailon Tomás Alonso Toledo (SCL), Luis Darío Machado Santana (SCL), Cristian Jesús Moré Gallardo (SCL), Víctor Bosch Delgado (CAIB), Eduardo Antonio Suárez Arteaga (SCL), Yosvier Pérez Hernández (SCL), Mario Anthony Rangel Abreu (SAG), Manuel Adrián Rangel Abreu (SAG) y Reldy Martí Mederos (SAG).

Lanzadores (25): Randy Cueto Pérez (CAM), Osdany Rodríguez Obregón (SCL), Darío Sarduy Medina (MAN), Cristian Rojas Leiva (REM), Alain Sánchez Machado (CIF), José Carlos Quesada Darias (PLA), Omar David Pérez López (SAG), Raidel Alfonso Martínez (CIF), Rubén Ortega Ramos (SDO), Dairon Daniel Casanova Elutir (PLA), Maikel Pérez Quiñones (SCL), Adrián Jesús Rodríguez García (RAN), Lenier Abreu Borrel (ENC), Dainier Morales Martínez (CAM), Yaniel Lorenzo Quintana Noriega (SCL), Yosdani Pentón Burgos (QDO), Osnay Rivero Ruiz (SCL), Kevin García Hechavarría (SCL), Dairon Arrechavaleta Sánchez (COR), Harol Menocal López (MAN), Michel de Jesús Andrade Fleites (SCL), Kendry Samuel Matos Rodríguez (SCL), José Ernesto Pérez Naranjo (SCL), Ernesto Alejandro Mederos Toledo (CIF) y Jailed Daniel de Sanfiel Pestano (PLA).

Integrada preselección villaclareña para la 65 Serie Nacional de Béisbol

Por Osvaldo Rojas Garay

La preselección de donde saldrá el conjunto que representará a Villa Clara en la 65 Serie Nacional de Béisbol fue dada a conocer por la comisión provincial de este deporte.

Cincuenta y cinco hombres integran la lista que nos hizo llegar Rubén Alberto Mesa Núñez, comisionado de la disciplina en Villa Clara. En la relación aparecen siete receptores, trece jugadores de cuadro, diez jardineros y veinticinco lanzadores.

Todavía no se había confirmado quien llevara las riendas del conjunto que tan grata impresión dejó en el pasado campeonato nacional, pero particularmente pienso que esa responsabilidad debe recaer en Ramón Virgilio Moré Flaqué, el hombre que condujo a los Leopardos a la conquista de su quinto y último título nacional hasta el momento y el que los regresó a los play off en la anterior temporada.

Estos son los convocados:

Receptores (7): Leonardo Montero Alfonso (SCL), Jonathan Luis Acosta Sáez (SCL), Yoan Montenegro Delgado (CAI), José Gómez Vila (SCL), Yerlandis Damas García (PLA), Goar Daniel Pérez Vaca (SCL) y Enrique Tejada Bravo (CAM).

Jugadores de cuadro (13): Cristian Leandro Rodríguez García (CIF), Jonathan Moreno Mederos (CIF), Elicer Arrechavaleta García (COR), Ariel Alejandro Díaz Paret (SCL), Cristian Yadier Cuéllar Carvera (CAIB), Enmanuel Sañudo Rodríguez (CAIB), Dainier Santos López (SAG), Yoan Andrés Águila Martín (SCL), Derek Yon Martí Mederos (SAG), Douglas Ariel Córdova Iznaga (SCL), Aníbal Araniel Méndez Águila (SCL), Elio Alfredo Álvarez Águila (SCL) y Ronaldo Lázaro Pérez Barrera (REM).

Jardineros (10): Osmán Antonio Caruncho Pérez (SCL), Mailon Tomás Alonso Toledo (SCL), Luis Darío Machado Santana (SCL), Cristian Jesús Moré Gallardo (SCL), Víctor Bosch Delgado (CAIB), Eduardo Antonio Suárez Arteaga (SCL), Yosvier Pérez Hernández (SCL), Mario Anthony Rangel Abreu (SAG), Manuel Adrián Rangel Abreu (SAG) y Reldy Martí Mederos (SAG).

Lanzadores (25): Randy Cueto Pérez (CAM), Osdany Rodríguez Obregón (SCL), Darío Sarduy Medina (MAN), Cristian Rojas Leiva (REM), Alain Sánchez Machado (CIF), José Carlos Quesada Darias (PLA), Omar David Pérez López (SAG), Raidel Alfonso Martínez (CIF), Rubén Ortega Ramos (SDO), Dairon Daniel Casanova Elutir (PLA), Maikel Pérez Quiñones (SCL), Adrián Jesús Rodríguez García (RAN), Lenier Abreu Borrel (ENC), Dainier Morales Martínez (CAM), Yaniel Lorenzo Quintana Noriega (SCL), Yosdani Pentón Burgos (QDO), Osnay Rivero Ruiz (SCL), Kevin García Hechavarría (SCL), Dairon Arrechavaleta Sánchez (COR), Harol Menocal López (MAN), Michel de Jesús Andrade Fleites (SCL), Kendry Samuel Matos Rodríguez (SCL), José Ernesto Pérez Naranjo (SCL), Ernesto Alejandro Mederos Toledo (CIF) y Jailed Daniel de Sanfiel Pestano (PLA).