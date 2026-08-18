Comenzó la temporada de fútbol 2026-27 en Europa

Agosto abrió una nueva temporada futbolera, que ya tuvo sus primeros campeones. La Supercopa de Europa, la Supercopa de Francia y la Community Shield en Inglaterra marcaron el compás del arranque.

Los festejos primerizos llegaron el pasado 12 de agosto, desde la Red Bull Arena (Salzburgo, Austria), cuando el vigente Campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain, alzó la copa de Supercampeón de Europa, al vencer 2 – 1 al Aston Villa, campeón de la Europa League. Con goles de Kvaratskhelia y Désiré Doué, el conjunto parisino conquistó su segunda Supercopa consecutiva, y la tercera en la carrera de su técnico Luis Enrique.

Cuatro días después, los bicampeones de la Ciudad de la Luz disputaron el Trophée des Champions (Supercopa de Francia) ante el Lens en el Stade Bollaert-Delelis. En esta ocasión, los de París no se alzaron con el título, dejando como dato histórico que el Lena se proclamara campeón por primera vez en esta competencia. El 1-0 final llegó al minuto 32' cuando Florian Thauvin mando el balón a dormir a las redes.

Este mismo día en Inglaterra Arsenal y Manchester City disputaron la Community Shield en el Principality Stadium de Cardiff, Gales. Goles de Riccardo Calafiori (24 segundos), Kai Havertz (28’), Martin Ødegaard (48’) pusieron el 3-0 a favor de los Guantes, levantando así su 18ª Community Shield, estatus que le confiere el segundo puesto como máximo ganador histórico, solo detrás del Manchester United.

En las ligas nacionales, la LaLiga (España) inició de forma parcial entre 15-16 de agosto, pues la Federación Española concedió el aplazamiento de los partidos, correspondientes a la primera jornada, a los equipos que tuviesen miembros de la Selección Nacional.

La Premier League, por su parte, arranca el 21 de agosto con el duelo Arsenal vs. Coventry City. Al día siguiente (22-23), la Serie A italiana abre con el Inter vs. Monza como partido inaugural. La Bundesliga (Alemania), a su vez, inicia su accionar el 28 de agosto con Bayern Múnich vs. Stuttgart.

La Champions League hará su apertura de fase de liga durante la semana del 8 de septiembre. La Europa League abrirá esta misma fase 16 de septiembre, para dar inicio a la Conference League el 15 de octubre.

El comienzo de la temporada 2026-27 en Europa estuvo marcado por la Supercopa de Europa como primer gran título oficial. Las grandes ligas nacionales y competiciones continentales entran en acción. El calendario se configura. Las emociones se cargan. Comienza otra temporada del deporte más hermoso del mundo.