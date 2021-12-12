Novedades en la preselección villaclareña para la 65 Serie Nacional de Béisbol

El posible retorno del derecho de Placetas Javier Mirabal Espinosa, integrante del elenco cubano a los Juegos Centroamericanos y del Caribe efectuados en San Salvador 2023, constituye una de las novedades en la actualización de la preselección de los Leopardos de Villa Clara para la 65 Serie Nacional de Béisbol.

También se incorporaron a la relación de aspirantes a integrar la plantilla del conjunto de casa, los jugadores de cuadro Maikel Enmanuel Borrell Clavero, de los Elefantes de Cienfuegos; Víctor Miguel Alarcón Barreiro, proveniente de Granma, y el caibarienense José Luis Brañas Rojas, quien regresa a la provincia después de haber integrado el cuerpo de monticulistas de los Gallos de Sancti Spíritus.

En la lista que nos hizo llegar Rubén Alberto Mesa Núñez, comisionado del deporte de las bolas y los strikes en el territorio, aparecen 49 peloteros, repartidos en 6 receptores, 12 jugadores de cuadro, 9 jardineros y 22 serpentineros.

Increíblemente en el momento de redactar estas líneas todavía no se había confirmado oficialmente quién llevará las riendas del conjunto, aunque, ¿alguien duda de que será Ramón Virgilio Moré Flaqué. Casos y cosas de la pelota.

Preselección de Villa Clara

Receptores: Leonardo Montero Alfonso (SCL), Yoan Montenegro Delgado (CAI), Jonathan Luis Acosta Sáez (SCL), José Gómez Vila (SCL), Yerlandis Damas García (PLA) y Goar Daniel Pérez Vaca (SCL).

Jugadores de cuadro: Cristian Leandro Rodríguez García (CIF), Jonathan Moreno Mederos (CIF), Elicer Arrechavaleta García (COR), Ariel Alejandro Díaz Paret (SCL), Cristian Yadier Cuéllar Carvera (CAIB), Enmanuel Sañudo Rodríguez (CAIB), Víctor Miguel Alarcón Barreiro (GRA), Yoan Andrés Águila Martín (SCL), Douglas Ariel Córdova Iznaga (SCL), Elio Alfredo Álvarez Águila (SCL), Ronaldo Lázaro Pérez Barrera (REM) y. Maikel Enmanuel Borrell Clavero (CFG).

Jardineros: Osmán Antonio Caruncho Pérez (SCL), Mailon Tomás Alonso Toledo (SCL), Luis Darío Machado Santana (SCL), Cristian Jesús Moré Gallardo (SCL), Víctor Bosch Delgado (CAIB), Eduardo Antonio Suárez Arteaga (SCL), Yosvier Pérez González (SCL) y los hermanos Mario Anthony Rangel Abreu (SCL) y Manuel Adrián Rangel Abreu (SAG).

Lanzadores: Randy Cueto Pérez (CAM), Osdany Rodríguez Obregón (SCL), Darío Sarduy Medina (MAN), Cristian Rojas Leiva (REM), Alain Sánchez Machado (CIF), José Carlos Quesada Darias (PLA), Omar David Pérez López (SAG), Raidel Alfonso Martínez (CIF), Rubén Ortega Ramos (SDO), Dairon Daniel Casanova Elutir (PLA) y Maikel Pérez Quiñones (SCL), Adrián Jesús Rodríguez García (RAN), Lenier Abreu Borrel (ENC), Ernesto Alejandro Mederos Toledo (CIF), Yaniel Lorenzo Quintana Noriega (SCL), Yosdani Pentón Burgos (QDO), Kevin García Hechavarría (SCL), Michel de Jesús Andrade Fleites (SCL), José Ernesto Pérez Naranjo (SCL), Ernesto Cordero Alfonso (PLA), José Luis Brañas Rojas (CAI) y Javier Mirabal Espinosa (PLA).

Como se anunció —si no hay cambios de última hora—, la 65 Serie Nacional de Béisbol debe comenzar el 4 de octubre de 2026.