Yandy Díaz, el villaclareño con más indiscutibles en Grandes Ligas

Al disparar un inatrapable en el más reciente enfrentamiento de los Rays de Tampa Bay, el sagüero Yandy Díaz Fernández sobrepasó los 1057 indiscutibles del santaclareño Yuniesky Betancourt, para convertirse en el villaclareño que más jits ha conectado en la historia de las Grandes Ligas, con 1058.

Integrante del conjunto de nuestra provincia en tres campeonatos nacionales (2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011), el hijo de Jorge (la Araña) Díaz Olano, otrora intermedista de los Leopardos de Villa Clara, se estrenó en el mejor béisbol del mundo en 2017, por lo que necesitó 10 campañas para irse delante de Rikimbili.

En total son 20 los peloteros cubanos que han logrado archivar mil o más cañonazos en la Gran Carpa, una lista que encabeza Rafael Palmeiro con 3020 metrallazos, seguido de Tany Pérez (2732), Bert Campaneris (2249), Orestes Miñoso (2113) y Tony Taylor (2032).

La relación de los 20 jugadores con más de 1000 incogibles incluye a siete peloteros que se desempeñaron en las series nacionales, liderados por José Dariel Abreu, con 1587. Yunel Escobar (1501) Alexei Ramírez (1387), Kendrys Morales (1289), José Antonio Iglesias (1212), Yandy Díaz (1058) y Yuniesky Betancourt (1057).

Yandy Díaz, quien anda con el bate encendido en la presente temporada de Grandes Ligas, en la que promedia 325, ocupa el puesto 19 en la veintena, pero en las próximas campañas debe rebasar a Alexei Ramírez, Kendrys Morales y José Antonio iglesias, así como a otros que no pasaron por los campeonatos nacionales, como son los casos de Tito Fuentes (1491), Tony González (1485) y Zoilo Versalles (1246).

Entrar en la selecta lista de los 10, ya es una meta muy seria, porque en esa décima plaza está alojado Octavio Rojas con 1660.

Yandy, quien acumulaba 101 jits hasta el jueves 2 de julio de 2026, lleva seis campañas consecutivas conectando más de 100 imparables, desde que lo hiciera por primera ocasión en 2021 con 119 batazos de esas características.

Su mayor cifra la registró en 2023 con 173, año en que se convirtió en el tercer pelotero del Verde Caimán en conquistar el liderato de los bateadores después del miembro del Salón de la Fama, Tony Oliva (1964, 1965 y 1971), de Pinar del Río, y el espirituano Yulieski Gourriel, en 2021.

Como dato interesante, Yuniesky Betancourt en su carrera de nueve campañas promedió 261, mientras el hijo de La Araña Díaz Olano compilaba un formidable 293.