España conquista New York y se proclama Campeona del Mundo

Minuto 106', 20 disparos y el marcador sigue en cero. Centro al área, define Nico Williams y el Dibu vuelve a defender. Parece infranquiable, pero aturdido. A su alrededor un mar rojo intenta ahogarlo. Han pasado más de 20 minutos con uno menos sobre el campo. En segunda línea, Ferrán espera el rebote, incansable, listo para dar el tiro de gracia. Y sucedió, justo como en 2010, frente a esos protagonistas.

Carrera al banderín de córner, un grito de alivio, de paz, del cántaro que por fin rompe las maldiciones. Dieciseis años después, otro marcador de 1-0, y 120 minutos con la magia de quien observa al miedo de frente y lo desafía.

La campeona de Europa se proclama Campeona del Mundo ante la Campeona de América, en la prórroga, con gol de Ferrán Torres, dominio absoluto en el centro del campo y una defensa que anuló por completo a la Albiceleste, que no logró rematar a portería.

Durante el primer tiempo, los ibéricos impusieron su estilo de posesión con Rodri como eje, generando varias llegadas que exigieron a Emiliano (Dibu) Martínez. Argentina resistió con un bloque bajo, apenas 36% de posesión y sin generación de ataques o tiros a puerta.

En la segunda mitad del encuentro la presión ofensiva de los europeos se intensificó con remates de Olmo, Laporte y Yamal, todos contenidos por Martínez. Sin respuesta albiceleste, y tras la expulsión de Enzo Fernández por acumulación de tarjetas amarillas, para el conjunto sudamericano eran nulas las opciones de generar peligro real.

Fue al comenzar el segundo tiempo de prórroga que los hilos del partido se decifraron. Criticado por su actuación en la Copa del Mundo, Ferrán Torres tuvo en sus pies la llave maestra. La pelota besaba la red, como reflejo absoluto de un control total del juego, con circulación fluida y presión alta.

Argentina apostó por la resistencia defensiva, condicionada por lesiones (Lisandro Martínez) y la expulsión de Enzo Fernández, pero la falta de remates a portería incapacitó el empate.

Sonó el pitazo final y España levantó la Copa. La Roja es bicampeón mundial (2010 y 2026), con una racha histórica de 38 partidos invictos y tres títulos individuales: Pau Cubarsí como Golden Boy, Unai Simón como Guante de Oro y Rodri como Mejor Jugador del Mundial).

Argentina se despide del Mundial con el coraje de los guerreros caídos en batalla. España conquista, pero solo quien juega con él corazón es capaz de reescribir, tantas veces, el final de una historia.: