Mundial 2026: el último baile

El último toque ha llegado. Bajó el telón de los grandes acontecimientos. La primera vez en tres sedes, las tres inauguraciones, los vuelos, el partido 104. Más de un mes entre estadísticas, análisis y resumen. El punto final ha dictado sentencia.

España es campeona del mundo, 16 años después del primer título, conseguido en Sudáfrica. Está vez el gol sí fue gol, no hubo anulaciones ni pases adelantados. Ferrán sentenció el partido y el golpe de realidad besó nuestros rostros con la misma fuerza con la que la pelota llegó a las redes del Dibu Martínez.

El Mundial 2026 fue el último gran escenario de una generación dorada. Las rondas eliminatorias convirtieron el regreso a casa en conciencia: por primera vez una constelación completa dijo adiós a lo grande, como gladiadores. En las primeras rondas, cayeron Modric y Neymar. Justo ahí, el tiempo nos empezó a jugar en contra. Las imágenes volvieron a rompernos el corazón.

Con Cabo Verde vivimos la gloria de quienes enfrentan el desafío, sin medias tintas, ni temor al contrario. De los vikingos aprendimos a remar, todos juntos, porque en la unión está la fuerza. Escocia brindó cultura, apego a las raíces y el toque preciso de los héroes anónimos. Cada once hilvanó su propio concepto de amor a la camiseta y el escudo de la nación. Nos emocionamos, recordamos que idiosincrasia no es apego vacío, es retornar al hogar cuando la vida pide reinventarnos.

Nuestro partido se cierra. En su fase final, se despide otro grande. A manos de España, caía el comandante. Cristiano Ronaldo también dijo adiós, bajo la certeza de haber cumplido la misión y sembrado el legado. Definición perfecta, pero contrariada al hecho de extrañar el susurro que pone el balón a dormir en las redes.

Quedaba el artífice de los sueños. En pie estaba el capitán, el diez, la pulga, el hombre cuyo fútbol genera admiración y desenfreno. Acudimos a la épica, al remate, a querer ganarle al tiempo.

Y vecimos a Voznhia, luego a Suiza. Hicimos de Julián, Lautaro, Enzo, Montiel y Paredes un símbolo de resiliencia. Su lucha en el campo fue la nuestra, sus palabras la voz de millones de personas. No queríamos que acabará porque no estábamos preparados para un último partido.

La historia creció. Los noventa minutos reglamentarios se transformaron en prórroga. Usamos las cábalas como emblema y llegó la hora del Diego. La semifinal dio revancha histórica, política y cultural. Bastaron los últimos diez minutos para darle la vuelta al destino. Reímos todos, admiramos aún más a quienes se aferran al coraje, los anhelos del chico de barrio y la familia. Mas, New York emergió gigante e implacable.

La final fue reflejo, espejo de lo que no asimilamos por certeza de un nuevo comienzo. Era el cierre, el partido 104, la nota que dió por sentado el baile de todos los ídolos. De azul y blanco, el vestigio pisó fuerte el campo, defendió el legado y dejó en ello el alma. De rojo, la marea de los nuevos bríos, el brillo de un alba abrumadora. El dominio fue absoluto, la recuperación quirúrgica, y la defensa infranquiable. Ante la perfección, un once íntegro que no cedió, como visión misma de nuestros deseos. Cuarenta días de magia, de fervor, de lágrimas de orgullo, de usar el corazón y gritar, aupar culturas diversas.

Entonces pedimos a Cronos la prórroga y nos la concedió. Sin embargo, eso solo hizo más difícil la despedida. Llegó el gol. España conquistó la cima, la gloria, la Copa. Veintiséis jóvenes dejaron al campo a toda una generación y con ella nuestro tiempo de alargue.

El Mundial 2026 fue el último baile. New York, la última nota. Hoy el sabor agridulce recorre los rostros. Ganó La Roja sí, primó el fútbol. Nada queda por decir entonces. Nuestros ídolos dicen adiós a la camiseta, pero han dejado un buen resguardo.

La historia no tuvo un final perfecto, pero, ¿a caso el final tiene alguna forma de ser perfecta? Oficialmente ha concluido una era. La Vitrola dejó de rodar. La última nota se difumina, pero el ejemplo se convierte en forma de vida. No fue un gol quién venció al tiempo, fue el mismísimo Cronos quien nos dió la oportunidad de verlos a todos una última vez. Ha sido, entonces, un baile perfecto, porque las medallas hablan de triunfos, pero las lágrimas, el grito del público, y la administración hablan de hombres convertidos en héroes, en símbolos, en historia.

Para la imagen se pueden utilizar fotos de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar Jr, Modric, de la celebración de los vikingos, de los escosés con sus trajes típicos, del recibimiento de Cabo Verde y de la final en New York.