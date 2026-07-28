Primera medalla villaclareña sale del agua

La dupla cubana ganadorPedro González (a la izquierda) y Reydi Cardona, plata en dos remos sin timonel en Santo Domingo 2026.a de plata en dos remos sin timonel en Santo Domingo 2026. (Foto: Tomada de Internet)
Osvaldo Rojas Garay
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28 Julio 2026
28 Julio 2026
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En una jornada en la que los remeros de nuestro país alcanzaron cuatro medallas, este 27 de julio el santaclareño Pedro Antonio González Franco, junto a Reidy Cardona, logró el metal de plata en el doble sin timonel (2-), para darle a Villa Clara su primera medalla en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se efectúan en Santo Domingo.
La dupla cubana registró tiempo de 6:45.38, detrás de la representación venezolana (6:44.67) y por delante de México (6:47.01) en las competencias que tienen lugar en el centro de remo y canotaje Presa de Rincón, de la capital dominicana.
En esa misma especialidad, pero en la rama femenina, el binomio integrado por Rayma Ortiz y Natalie Morales se adjudicó la medalla dorada, mientras Loraidis Echevarría y Leduar Suárez se adueñaron de la plata y el bronce en el single femenino y masculino, respectivamente.
Hasta el momento el deporte de remos acumula siete preseas (2-3-2) en la cita multideportiva regional.