Primera medalla villaclareña sale del agua

En una jornada en la que los remeros de nuestro país alcanzaron cuatro medallas, este 27 de julio el santaclareño Pedro Antonio González Franco, junto a Reidy Cardona, logró el metal de plata en el doble sin timonel (2-), para darle a Villa Clara su primera medalla en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se efectúan en Santo Domingo.

La dupla cubana registró tiempo de 6:45.38, detrás de la representación venezolana (6:44.67) y por delante de México (6:47.01) en las competencias que tienen lugar en el centro de remo y canotaje Presa de Rincón, de la capital dominicana.

Pedro González (a la izquierda), primer medallista villaclareño en Santo Domingo. (Foto: Tomada de Internet)

En esa misma especialidad, pero en la rama femenina, el binomio integrado por Rayma Ortiz y Natalie Morales se adjudicó la medalla dorada, mientras Loraidis Echevarría y Leduar Suárez se adueñaron de la plata y el bronce en el single femenino y masculino, respectivamente.

Hasta el momento el deporte de remos acumula siete preseas (2-3-2) en la cita multideportiva regional.