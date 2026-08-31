Messi cuelga las botas

«Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…», directo, sin tapujos, como quién evita alargar el sufrimiento ajeno y propio. Así fue la carta de despedida del 10 argentino, colgada en sus muros oficiales del ciberespacio.

La decisión fue tomada dos días después de la final del Mundial 2026 ante España. Veinte años de carrera y un palmarés de títulos en las grandes competiciones en el fútbol de selección respaldan la confianza de quién fuese Campeón del Mundo en 2022.

«Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol», aseguró de puño y letra.

A las salidas de Modric, Neymar Jr, Cristiano Ronaldo, James Rodríguez y otros tantos ídolos generacionales se suma la del astro de 39 años, quien asumió que los ciclos cierran, pero que cada etapa tiene perspectivas diferentes para continuar juntos.

«Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar».

«Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)», expresó el capitán.

La situación familiar que atravesó durante el Mundial y la posterior muerte de su padre, catalizaron la salida del jugador. Así mismo, agradeció el apoyo que durante los años grises ofrecieron hinchas y círculos cercanos.

«Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos».

«Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!» culminó la carta.

De manera singular, Lionel Messi dió a conocer que la decisión no fue tomada bajo el calor de los acontecimientos, sino con la entereza de quién sabe que ha llegado el momento de colgar las botas:

«*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes».

Messi cierra su ciclo en la selección con una vitrina que incluye dos títulos en Copas Américas, una Finalísima, el Mundial de Qatar 2022, dos subcampeonatos mundiales y uno Juegos Olímpicos.

Comienza otra etapa en el fútbol mundial. El capitán de todos dice adiós a los colores de la selección.