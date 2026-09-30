El Pollo que nadó entre dos aguas en la Olimpiada Mundial de Ajedrez.

Para muchos constituyó una verdadera sorpresa la aparición del GM villaclareño Aramís Álvarez Pedraza en la cuarta ronda de la 46 Olimpiada Mundial de Ajedrez, que concluyó recientemente en Samarkand, Uzbekistán.

El Pollo —como se le conoce en el reino de Caissa, y espero no se ponga bravo por llamarlo así— firmó la paz con Odey Goodness Ekunke defendiendo el cuarto tablero en el match que Cuba le ganó a Nigeria, tres puntos a uno.

Aramís capitaneó a las mujeres y jugó con los hombres. (Foto: Tomada de Internet)

Luego, en la octava jornada doblegó al MF Yousef A Alhassadi en el duelo en que nuestros trebejistas salieron airosos contra Libia por idéntica diferencia.

Después cedió en su cotejo de la novena ronda y dividió el punto en la décima, para archivar dos unidades en cuatro partidas.

No recuerdo otro caso similar desde que los criollos con José Raúl Capablanca a la cabeza se estrenaron en estas lides en la versión de Buenos Aires 1939, pues Aramis fungió como capitán del elenco femenino y tuvo que asumir entre los varones la vacante del GM Omar Almeida Quintana, por lo que podemos señalar que el Pollo se estuvo moviendo entre dos aguas en la Olimpiada Mundial.

El hecho de que Aramis tuviera esa dualidad también repercutió en la historia del ajedrez villaclareño, porque por primera vez tres ajedrecistas oriundos de nuestro territorio debutaron en una misma porfía de este tipo.

Lo anterior, tomando en cuenta que el GM Ermes Espinosa Veloz y la maestra Internacional Roxangel Obregón García igualmente se estrenaron como jugadores en estos certámenes en la justa de Samarkand.

Asimismo, la presencia de este trío iguala por séptima ocasión el récord de villaclareños representando a Cuba en una misma lid (sumando hombres y mujeres).

En 1984, 1986 y 1988 coincidieron los GM Jesús Nogueira Santiago y Guillermito García González y la Maestra Internacional Asela de Armas Pérez; en 1998, Nogueiras, Frank de la Paz Perdomo y Mairelys Delgado Crespo.

Dos años más tarde, en 2000, se mantuvieron Nogueiras y Mairelys y se sumó el MI Rodney Oscar Pérez García y en la Olimpiada de Turín, 2006, participaron Nogueiras, Yuniesky Quesada Pérez y la MI Jennifer Pérez Rodríguez.

Aclaramos que es en representación de la Mayor Isla del Caribe, pues en esa contienda realizada hace 20 años, además del trío mencionado, la camajuanense Mairelys Delgado Crespo compitió por España.