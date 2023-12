Gobernador de Villa Clara pasó revista a su gestión

Una mirada autocrítica de lo que se ha realizado, de las múltiples insatisfacciones y de lo mucho que falta por hacer en favor del bienestar poblacional, devino la rendición de cuentas del gobernador de Villa Clara, Alberto López Díaz, ante el Consejo Provincial del Poder Popular, en medio de desafíos, metas a superar y retos que aparecen en el día a día.

Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba, presenció el ejercicio calificado de participativo y democrático, que si bien encuentra métodos novedosos en el perfeccionamiento del sistema del Poder Popular, existen planteamientos poblacionales que por, causas diversas, no encuentran soluciones.

López Díaz, quien inició su responsabilidad en este cargo desde enero de 2020, consideró que le resulta muy difícil ese panorama en el que cada día la familia villaclareña se levanta con marcadas limitaciones de transporte, ante la necesidad de medicamentos en falta, de alimentos con precios excesivos y abusivos, cuando el abasto de agua se convierte en odisea y los ciclos sobrepasan los 10 o 20 días, en tanto el suministro por pipas puede llegar hasta 45 días.

A la rendición de cuentas asistió el 92,6 % de los miembros del Consejo de Gobierno.



A ello se suma el mal estado de los viales, los edificios multifamiliares que no escapan de las filtraciones y los problemas acuciantes de la vivienda que se arrastran por fenómenos meteorológicos o de otra índole.

En medio de todo —enfatizó López Díaz— fortalece sentir el apoyo poblacional, y «mis resultados en la gestión como gobernador tendrán que dirigirse a alcanzar las metas y propósitos para el desarrollo del territorio, y avanzar en la calidad de los servicios».

En sentido general, el territorio debe valorar lo que se ha dejado de hacer, por parte de todos, y depende de cada uno, si se quiere el avance en medio de un contraste que muestra progreso en determinadas estructuras y otras que quedan a la zaga.

De ello se desprende la interacción de los gobiernos y las administraciones municipales para satisfacer las necesidades del pueblo, sin obviar los escenarios en extremo complejos.

Habrá que desplegar, cada vez más, ese arte de escuchar a los habitantes y de explicar, aunque las soluciones no lleguen de inmediato, pero pensar en que para esa persona su problema constituye el más complejo.

En otro orden, reclamó el fortalecimiento en la preparación de los directivos, y desplegar el desarrollo municipal encaminado a resolver las insatisfacciones locales.

Ya el 2024 está a las puertas, y si se quiere salir de la rutina, tanto el plan como el presupuesto habrá que reflejarlos de manera diferente, con el despliegue de iniciativas, por lo que se impone garantizar un fin de año con acciones diferenciadas.

Concluida la intervención, seguida del criterio de unos 20 invitados, hubo reflexiones por parte del jefe de Gobierno cubano, quien consideró que el informe, con avances e insatisfacciones, resulta el de «una verdadera rendición de cuentas».

Como verdadero ejercicio democrático calificó Manuel Marrero Cruz, primer ministro cubano, la presentación del informe.

Marrero Cruz calificó a Alberto López de «un cuadro consagrado, inteligente y muy activo, que aporta, incluso, a las acciones gubernamentales del país sin miedo, en fin, un líder».

Un momento sensible fue el tributo al Dr. C. Sergio Rodríguez Morales, Héroe del Trabajo de la República de Cuba, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Doctor Honoris Causa de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas y director del Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (Inivit), recientemente fallecido y de quien el jefe de Gobierno cubano subrayó que no debió haberse ido tan rápido por su extraordinaria capacidad como científico y ser humano, y por esas clases magistrales vinculadas a los secretos del surco y la producción de alimentos.

A la rendición de cuentas asistieron Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central del PCC y primer secretario del Partido en Villa Clara, junto a otros dirigentes y funcionarios de diversas organizaciones e instituciones de la provincia, así como héroes y heroínas del trabajo de la República de Cuba.



Síntesis de algunas intervenciones



— Osnay Miguel Colina Rodríguez (primer secretario del Partido en Villa Clara): Alberto López resulta un cuadro creativo e innovador que ayuda a la búsqueda de soluciones, aplica métodos de dirección colectiva y aporta con intencionalidad debido a su propio dinamismo.

También ofreció declaraciones Digna Morales Molina, directora general del Grupo Empresarial de Comercio.

— María de los Ángeles Díaz Rodríguez (presidenta de la Asamblea del Poder Popular en Corralillo): En el municipio más lejano de Villa Clara, Alberto es querido por sus habitantes, inquieto, con capacidad de exigencia y quien tiende la mano en momentos complejos.

— Dra. María del Carmen Velasco Gómez (delegada territorial del Citma): Un dirigente preparado que ha transitado por todas las estructuras y combina la eficacia productiva con la economía. Entre sus rasgos sobresalientes le asiste la capacidad de escuchar, además de su apego al pueblo.

— Digna Morales Molina (directora general del Grupo Empresarial de Comercio): Se ha convertido en una persona y dirigente muy capaz, presente en todas las partes y lugares. Muy dinámico y su luz es más fuerte que cualquier mancha.

Recorrido por objetivos económicos

Ya en plena tarde sabatina, Miguel Marrero visitó tres objetivos asociados a la producción de alimentos y al desarrollo local. Uno de ellos es la Minindustria Cubanacán ,que dispone de siete puntos de venta en la capital provincial.

El otro, la finca Sí se puede, del productor Yunier Hernández Guerra, que ha sembrado más de 30 hectáreas de frijoles de tres variedades y otros cultivos a partir de tierras recuperadas de marabú.

Uno de los puntos visitados por el jefe de Gobierno cubano fue la finca Ceballos, dedicada al tabaco tapado y los cultivos varios.

Y no faltó la visita a la finca Ceballos, de Yudenis Ceballo Silverio, perteneciente a la CPA 26 de Julio. Un proyecto con una década de ejecución dedicado al tabaco tapado, dirigido fundamentalmente a la exportación, con 14 ha de las 43 existentes en el área, y también al logro de cultivos varios, entre los que figuran tomate, cebolla y yuca.



