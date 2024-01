Programa del Médico y la Enfermera de la familia: 40 años en la comunidad

El Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara acogió el acto nacional con motivo del aniversario 40 de la creación del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia, esencia del sistema de salud cubano, por su enfoque clínico-epidemiológico y social para la atención del individuo, la familia, la comunidad y el medioambiente.

Villa Clara acogió el acto nacional por el 40 aniversario de la creación del Programa del Médico y la Enfermera de la familia. (Foto: Chábeli Rodríguez García)

La Dra. Gisela Noche González, fundadora del Programa en el Policlínico XX Aniversario, de Santa Clara, expresó que «proporcionar al sistema de salud cubano un médico de nuevo tipo, fue idea de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro, a finales del año 1983 en el claustro de profesores del Instituto Superior de Ciencias Básicas y Preclínicas de Girón de la ciudad de La Habana. Llegábamos, entonces, a los consultorios médicos construidos por nuestra propia comunidad, con la ilusión de marcar un hito en la medicina cubana y de llevar a la práctica esa idea de nuestro Comandante. La comunidad y su entorno se convirtieron en nuestra razón de ser».

Por su parte, la Dra. Tania Cecilia Casanova Arencibia, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud en Villa Clara, afirmó: «La medicina familiar en Cuba surge a principios de la década de los 80, por la necesidad de transformación del modelo de atención, con el fin de incrementar cualitativamente el grado de salud de la población. El equipo básico de salud ha constituido la célula fundamental del funcionamiento del consultorio y del policlínico. Su consolidación ha permitido que Cuba muestre indicadores de salud comparables a los de los países más desarrollados».

El colectivo del Policlínico XX Aniversario recibió un reconocimiento especial por ser pionero en la implementación del Programa. (Foto: Chábeli Rodríguez García)

En la celebración, reconocieron a médicos y enfermeras fundadores del Programa, al colectivo del Policlínico XX Aniversario y a los equipos básicos de trabajo de cada municipio villaclareño. La Dra. María del Pilar de Basterras Valdés, perteneciente al policlínico Chqui Gómez Lubián, recibió la orden Por la Salud y la Vida, en homenaje a su quehacer durante 38 años de servicio en la comunidad.

«El reconocimiento es algo bien grande, inexplicable. No me lo esperaba, me emocioné demasiado porque son 38 de sacrificios, de duro trabajo, de consagración. Trabajar con la población es bien bonito. Uno conoce a las personas como un ser biopsicosocial, ya no son pacientes, son familia. Yo agradezco ser médico de familia y le dedico este reconocimiento a mis padres», aseveró María del Pilar de Basterras.

En el acto homenajearon, además, a la Dra. Ailuj Casanova Barreto, directora nacional de Atención Primaria, por su entrega y dedicación. (Foto: Chábeli Rodríguez García)

Presidieron el acto Osnay Miguel Colina, primer secretario del Partido en Villa Clara; Milaxy Yanet Sánchez Armas, vicegobernadora provincial; Dr. Reinol Delfín García Moreiro, viceministro de Salud, y Dr. Juan José Pulido López, director provincial de Salud.