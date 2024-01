Innovaciones sostenibles

En un escenario dedicado al pensamiento en favor de soluciones, la intervención del Dr. Gilberto Quevedo Sotolongo, presidente de la Sociedad Interfaz de Ciencia y Tecnología de la UCLV (SICTE S.A.), resultó medular al proponer ejecutar innovaciones, pero que resulten sostenibles.

No solo dirigidas a las exportaciones de productos, también aplicadas a los servicios en busca de calidad, Algo bien complejo en la realidad cubana actual, donde, además, debe imperar el encadenamiento productivo entre el sector estatal y el privado, sin dejar de pensar en el cofinanciamiento de proyectos.

Se trata de conectar conocimientos con la economía y la sociedad, por lo que el III Taller «Innovación para vencer» incluyó las experiencias innovadoras que impactan el desarrollo a través de las estrategias de la provincia.

En este sentido Gisel de la Rosa Marrero, directora de Desarrollo Territorial en el Gobierno Provincial, expuso los 217 proyectos de desarrollo local, cuyo peso está dirigido a la producción, transformación y comercialización de alimentos, la industria, el turismo, la infraestructura y el desarrollo social sostenible, entre otros.

Entre los objetivos principales ha estado el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista y las mipymes en los municipios, así como la atención a las personas con determinadas vulnerabilidades, en un 2024 que inicia y está llamado a perfeccionar el funcionamiento del desarrollo local en Villa Clara.

En el encuentro, con participación de los coordinadores de objetivos y del Polo Científico Productivo (PCP), los jefes de proyectos, y de las diferentes líneas de desarrollo estratégico, Yoanis Vera Olmo, subdelegado de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Citma, aludió al sistema de gestión de Gobierno basado en Ciencia e Innovación y que tiene su centro en las propias estrategias de desarrollo, tanto de la provincia como de los municipios.

Para no perder las buenas sendas será necesario identificar las problemáticas, las particularidades, y valorar cuántas requieren de ciencia e innovación en busca de soluciones, así como elevar la cultura de la innovación, como detalle en el que falta mucho por transitar.

Durante el intercambio fue presentado el Parque Científico-Tecnológico (PCT) de corte industrial, único de su tipo existente en Cuba, a cargo de Danay Álvarez Mesa, vice presidenta primera del PCT

En estos momentos se ejecutan acciones para asegurar el inicio de su funcionamiento, que ofrece posibilidades y oportunidades a quienes acudan en busca de respuestas a las necesidades de innovación.

Avanzan las acciones constructivas en la infraestructura del inmueble, para asegurar las condiciones adecuadas, y ya se inserta en las normativas dentro del aparato legislativo requerido con personalidad jurídica propia.

Una intervención precisa realizó el Dr. Ángel Rubio González vicepresidente científico del PCT, al definirlo como una institución que pretende colaborar con el sistema empresarial y de la academia mediante proyectos dirigidos a un desarrollo importante en el sector industrial, pero con enfoque innovador y nuevas ideas a favor de elaborar nuevos productos, incubar empresas y promover un desarrollo de industrias con el objetivo de satisfacer las necesidades poblacionales, sin olvidar la exportación para ingresar divisas.

El PCT acerca como cliente y participante a cualquier tipo de institución, de empresas (privadas o públicas), de organización y personas naturales y jurídicas

Participará de manera directa con quienes propongan ideas en la confección de los proyectos y los ayudará en la búsqueda del financiamiento necesario para su ejecución. Incluidos los aspectos de capacitación.

«Una particularidad lo distingue ya que su sede central, independiente de su edificio, va a estar en cualquier lugar de Cuba con el concepto de espacio-proyecto que, a partir de un financiamiento, puede radicar lo mismo en un taller de una empresa, en un segmento de la universidad, en un área de un cuentapropista, y a eso les aplicamos todos los beneficios del parque como concepto novedoso», explico el Dr. Rubio González.

Ya se trabaja —dijo— con 17 proyectos en fase de confección, y estamos en una etapa de captación de otros y en los pasos iniciales para gestionar su financiamiento.

En otro orden el Taller dedicó espacio a las maneras de robustecer el sistema de trabajo de los coordinadores de programas y objetivos entre esa mezcla de los conocimientos y las producciones que necesitan respuestas.

Una felicitación a la comunidad científica, innovadora y a los productores cerró el encuentro en una provincia que permanece por más de 15 años, en la avanzada de la ciencia cubana. Un mérito más para un territorio nuevamente destacado en el sector.

(Osnay Miguel Colina Rodríguez, primer secretario del Partido en Villa Clara: «Lo importante es incorporar la ciencia a la práctica a partir de buenos protocolos con un sistema de ciencia e innovación. Valorar qué es lo que está incluido o no en el plan de la economía, examinar el papel de los consejos técnicos asesores, qué empresa reporta utilidades en beneficio de su colectivo y cuál no, llevar los asuntos que establecen los discursos a la actuación y la conjunción de la empresa estatal socialista y del resto de los actores económicos en función del desarrollo, así como las formas de lograr encadenamientos reales.

«Los Comités Técnicos Asesores (CTA) de las empresas y entidades son fundamentales, no solo entre el científico o el máster, también con aquel obrero capaz de aportar y buscar soluciones, y esto no anda bien.

Alberto López Díaz, gobernador de Villa Clara: «Está el bloqueo, los errores que cometemos, y lo que no hacemos puede considerarse también como errores. Aquí es donde debemos enfocarnos y buscar las potencialidades que tenemos. Pudiera ser que en municipios y en otros espacios no estemos los más inteligentes, los más capaces, los más preparados, pero sí los más valientes, los que se levantan todos los días a enfrentar las complejidades de la vida, unido a esos cambios de funcionarios, intendentes o viceintendentes que crearon capacidades y se parte de cero con el nuevo que llega. Hay que seguir acompañando, buscando métodos y estilos innovadores y factibles.

Dra. María del Carmen Velasco Gómez, delegada territorial del Citma: «El proyecto innovador no es tan sencillo. Hay que aprender a hacerlo. No es insistir en el qué, si no en el cómo porque de no innovar jamás saldremos del bache. Poner con claridad, sobre todo en cada municipio, cuáles son las principales demandas».