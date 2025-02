Calidad, distintivo que acompaña a la UEB aeropuerto Santa Clara

Naida Mondejar Hernández y Greter del Busto Souto llegaron al aeropuerto internacional Abel Santamaría, de la capital villaclareña, en años diferentes, pero con idéntica comunión de pensamientos en el objetivo de enfrentar su labor.

Naida y Greter opinan que es imposible sumarse al colectivo sin demostrar el sentido de pertenencia. (Foto: Ricardo R. González)

En un momento les pregunté qué se necesitaba para integrar la nómina del sistema aeroportuario. Sin pensarlo dos veces, Naida respondió que «mucho sacrificio, esfuerzo, apoyo familiar ante el privilegio de ser el primer rostro que ve el visitante y también quien lo despide». Por su parte, Greter subrayó que «ganas de trabajar, sentido de pertenencia y de las responsabilidades con accionar colectivo».



Así siguieron con interés la síntesis presentada por el ingeniero Lester Roberto Bello Veliz, director general de la UEB Aeropuerto Santa Clara, en el balance del año anterior en medio de un período de severas complejidades que obligó a tomar alternativas, incluso inminentes e inimaginables, a fin de cumplir las prioridades.

«Lo más preciado que tienen nuestros colectivos es su capital humano, sin este sería imposible lograr resultados», precisó el ingeniero Lester Roberto Bello Veliz, director general de la UEB Aeropuerto Santa Clara. (Foto: Ricardo R. González)

Vencer obstáculos y sobreponerse constituye fortaleza de un personal que los desafía, por lo que ante las incertidumbres y las coyunturas reales, las tres unidades que conforman la UEB e incluye además del aeródromo de Santa Clara, el aeropuerto internacional Jaime González, de Cienfuegos y el nacional ubicado en cayo Las Brujas, mantuvieron sus niveles de actividad.



«Un Cienfuegos que se recupera por la carga aérea ya recibida hace pocas horas en su primera experiencia que demostró las potencialidades de su equipo de solo nueve integrantes, y un "Abel Santamaría" con crecimiento en sus operaciones gracias al ingenio de los colectivos», destacó Bello Veliz.

En el balance participaron el delegado del transporte en Villa Clara, Juan Carlos Ferriol Navarro, Lester Roberto Bello Veliz, director de la UEB, Regla Dayami Armenteros Mesa, delegada del MINTUR, Duniesky Hurtado Rivero, secretario general del Sindicato de Transporte en la provincia, y funcionarios del Partido. (Foto: Ricardo R. González)

Sin dejar de reconocer el peso de los indicadores económicos hubo un detalle peculiar en este repaso que fue el de resaltar, en primer término, la acción innovadora ante múltiples crucigramas. Tres aguerridos en un pequeño taller de la terminal aérea santaclareña se impusieron a muchos de los inconvenientes a presentarse en el banco de problemas. Dos de ellos presentes en la sesión: Alberto Méndez Amaya y Pruibal Quirós Gómez, mientras que Javier Mesa González permaneció en su puesto de labor ante situaciones que pudieran presentarse a tenor que la aviación no admite esperas.



El movimiento anirista, en sentido general, agregó 27 trabajos, 13 de ellos con categoría relevante, seis destacados y otras avalados por las menciones, por citar algunos méritos, en tanto pretenden nuevas metas en etapas venideras.

Cuando se haga la historia del sistema aeroportuario villaclareño hay que contar con los innovadores Alberto Méndez Amaya y Pruibal Quirós Gómez. Falta en la foto Javier Mesa González. (Foto: Ricardo R. González)

Si hay algo que no descuidan los aeroportuarios, al menos los nuestros, es el cuidado medioambiental como prioridad dentro de la cartera laboral. Se mantiene la condición de Entidad responsable con el Medio Ambiente, suman el Premio Provincial relacionado con la actividad y en los próximos días una comisión del CITMA del país los visitará para valorar si son acreedores del estandarte nacional de la rama, el único expediente dentro de esta categoría que llega a aspirar por la condición; sin embargo, ya en septiembre de 2022 eran acreedores del reconocimiento nacional y provincial entre las entidades protectoras de la Capa de Ozono.



Con algo más de 300 trabajadores en tiempos difíciles les llegó el reconocimiento en el balance del MINTUR atribuido a la calidad de los servicios aeroportuarios, lo que sin dudas resulta un premio de excelencia.

Distintivos operacionales



Una de las razones de ser en este giro lo constituye la satisfacción del cliente que cerró con 4,65 de cinco posible. Ello hizo que Santa Clara culminara el pasado año con el índice más alto entre sus homólogos del país como voz y apreciaciones de los clientes, a pesar de resultar una instalación antigua que reclama mantenimiento.



No hay hora de retraso en salida de las aeronaves en 17 años y por más de una década consecutiva cero accidentes de aeronaves en tierra, como parte de la eficiencia aeroportuaria.



Se mejoran las condiciones de confort en el aeropuerto que tiene pequeños salones y trabajan en el acondicionamiento de detalles de la pista que aún no se han concluido para el tráfico de aeronaves de gran porte, así como en medidas de suma garantia ante las contingencias del sistema electroenergético.



El accionar cotidiano lleva a ultimar detalles de seguridad y protección al tiempo que insisten en las acciones de capacitación para lograr un personal más preparado que mire el futuro con amplia visión.



Por su parte el flujo de operaciones aéreas resultó notorio, algo que descarta el reposo o la inercia, incluso se hace evidente el incremento de llegadas y salidas durante los fines de semana, y se estima en los próximos meses la incorporación de otros destinos provenientes de Europa.



Momentos de tensión vividos ante el déficit de combustible que sufrió el país casi al finalizar el año destinados a las aeronaves. Fue por pocos días; sin embargo, no hubo que cancelar ninguno de los arribos previstos para esas jornadas.

Aspectos medulares de lo realizado en 2024 recogió el informe presentado que los trabajadores siguieron con atención. (Foto: Ricardo R. González)

Una mirada rápida a otros indicadores denotan ingresos cumplidos, indicadores económicos con buen comportamiento acorde con los tiempos, no existen sobregiros en los gastos, y se hace marcado el flujo de pasajeros en llegadas y salidas.



Este universo no se circunscribe solo al aterrizaje y despegue de aviones o a mirar indicadores que de por sí constituyen el ABC de la colectividad. También piensan en el desarrollo local que abarca las provincias de Villa Clara y Cienfuegos y en la proyección comunitaria, por lo que como obra de infinito amor se detiene en la escuelita primaria Calixto García con pretensiones de su mejora integral. Nada más valedero que contribuir a la educación de la esperanza del mundo, de la que un día habló el Maestro a lo que se suma la virtud del ser humano.

Sobre ingresos, la labor de los innovadores, el cuidado medioambiental, la satisfacción del cliente, entre otros indicadores, sustentaron el repaso a lo realizado en 2024. (Foto: Ricardo R. González)

Sería incompleto un balance sin referencias a los retos que impone el camino para etapas venideras. A ellas se refirió el ingeniero Roberto Bello al referir:

— Inversiones a desarrollar en Santa Clara a fin de mejorar el confort en determinadas áreas.

— Mantenimiento a las instalaciones contemplado en el plan de inversiones.

— Mejoras en la disposición de residuales.

— Incorporación de algunas dependencias (almacenes y naves) que hagan más funcional el trabajo.

— No descuidar la actividad innovadora ni detalles que influyan en la calidad de los servicios.

— Fomentar el sistema de comunicación institucional

— Atención a los trabajadores desde el punto de vista del confort laboral y, en la medida de lo posible, de prioridades personales.



Algunas intervenciones



Alexis Sarría Cuesta, inspector de Seguridad Aeronáutica en el aeropuerto cienfueguero, subrayó como con solo nueve compañeros que integran el colectivo se hace camino al andar, sin temores a asumir tareas de mayores contingencias.



Si algo destacó Medardo Moreno Valdés, técnico B de operaciones, es que cada trabajador aeroportuario lleva en su entrega el sello de garantizar la calidad.



Por su parte Regla Dayamí Armenteros Mesa, delegada del MINTUR en Villa Clara, destacó la impronta del sistema aeroportuario, y precisó que mejorar las losas de la pista que faltan deviene prioridad ante el arribo de aeronaves de gran porte.

La delegada del MINTUR en Villa Clara emitió sus consideraciones en torno a quienes constituyen el rostro de bienvenida y despedida en el centro de Cuba. (Foto: Ricardo R. González)

Desde su punto de vista consideró que el aeropuerto tiene mucha visibilidad por su responsabilidad social y empresarial, al tiempo que reconoció al colectivo distinguido en el balance nacional del MINTUR.

La mejor sección sindical resultó la de la terminal aérea de Santa Clara. (Foto: Ricardo R. González)

Al término de las tareas realizadas en 2024 se estimularon los trabajadores, reservas y cuadros destacados, al tiempo que se hizo un aparte al inicio con el propósito de recordar el aniversario 83 del natalicio de Conrado Benítez.

Yoandis Morales Veliz entre los trabajadores destacados. (Foto: Ricardo R. González)

De igual forma José R. Moya. También dentro del potencial juvenil. (Foto: Ricardo R. González)

Para los trabajadores del sistema aeroportuario prima la ética, la de no defraudar la integridad que demanda el oficio, y esa cortesía que no puede minimizarse por ser punto de entrada y despedida de los clientes a este segmento del centro sur de Cuba.