Visita presidente cubano los municipios villaclareños de Manicaragua y Cifuentes

En la central provincia de Villa Clara, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, continúa este jueves 22 de mayo los recorridos que, según expresó a través de su cuenta oficial en X, «nos permiten dialogar con campesinos, obreros, profesionales de diferentes sectores y con nuestro pueblo. En medio de difíciles tiempos, hay colectivos y experiencias muy inspiradores».

La víspera el jefe de Estado, acompañado por el también miembro del Buró Político y secretario de Organización del CCPCC, comenzó en Esmeralda su intercambio con los camagüeyanos.

En el montañoso municipio de Manicaragua, situado al sur de la provincia de Villa Clara, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inició este jueves 22 de mayo el recorrido, que incluye también a Cifuentes, y con el cual concluye el primer ciclo de visitas de trabajo a Villa Clara, como parte de los intercambios que sostiene con el pueblo en todo el país.

La bienvenida a Manicaragua, municipio agrícola, principal productor de café en la provincia, se produjo en el Hogar de Ancianos, que acoge a 35 pacientes (todos internos), de ellos, 28 masculinos y siete féminas, donde fue recibido por la dirección de la institución y los abuelos, a quienes el jefe de Estado saludó cordialmente a los ancianos y les preguntó acerca de las atenciones que reciben.

Elianay Santana Silot, la directora del centro, ofreció una actualización sobre las condiciones infraestructurales del lugar y las proyecciones para lograr una mayor calidad y bienestar.

Diariamente, un equipo de dos enfermeras, además de la jefa de enfermería, se encargan de la atención a los salones y la administración de los medicamentos, dispuestos en la farmacia que, según declaraciones a la prensa de la directiva, cuenta con los recursos necesarios en función de las patologías que presentan los ancianos. La demencia senil constituye el principal padecimiento, y, por tanto, reciben el apoyo de la psiquiatra del área de Salud; aunque se presentan otras patologías, como cardiopatías, hipertensión y diabetes. Los dietistas y asistentes de enfermería también cumplen una función importante.

El Hogar, fundado en 2010 mantiene actualmente un colectivo de 50 trabajadores y, de acuerdo con precisiones de Santana Silot, recibe servicios de lavandería, ropería, personal de oficina.

En declaraciones a Vanguardia, la doctora destacó el apoyo del Inder, para que los ancianos realicen ejercicios y gimnasia matutina. Pueden disfrutar, además, de actividades recreativas y culturales, con el apoyo de la Casa de la Cultura y el Museo municipal.

«A partir del presente año comenzaron acciones de acuerdo a lo establecido en el plan de mantenimiento y reparación. Tenemos un presupuesto (5 millones de pesos) para mejorar las condiciones del Hogar», explicó. La red hidrosanitaria es el mayor desafío, «pues los abuelos deben tener lavamos e instalaciones en óptimas condiciones».

Una cisterna también está entre las aspiraciones, aunque reciben el agua directamente del acueducto, y si no, se abastece con pipas; se suman el arreglo de la cerca perimetral y detalles como la pintura.

La alimentación de los ancianos constituye una prioridad, y la directora de la entidad hizo alusión a la diversidad de recursos alimenticios y a las alternativas de cocción (gas, carbón, leña) que han tenido que asumir ante la compleja situación electroenergética del país.

Acompañado por el también miembro del Buró Político y secretario de Organización del CCPCC, Roberto Morales Ojeda, el presidente Díaz-Canel, el presidente intercambió con el Osnay Miguel Colina Rodríguez, primer secretario del PCC en Villa Clara y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora en el territorio, la situación del abasto de agua en el municipio manicaragüense.

Posteriormente continuaron el recorrido hacia el consejo popular de Mataguá, comunidad en transformación ubicada entre la cabecera municipal y Santa Clara, capital provincial, donde apreciaron la labor educativa en la Casita Infantil.

Inaugurada en octubre de 2024 en una instalación perteneciente a la Empresa Pecuaria La Vitrina, que en otro momento fuera la sede de la Filial Veterinaria de esa entidad, actualmente tiene una matrícula de 40 niños de madres trabajadoras.

De su atención se encargan 16 trabajadores, entre ellos, cuatro educadoras y seis auxiliares pedagógicas. Yodoslay Aguilar Morgado, directora del centro, expresó que a pesar del déficit de agua en este consejo popular pueden funcionar gracias al servicio permanente de un carro cisterna que les garantiza el vital líquido.

Asimismo, manifestó las intenciones de ampliar el local, para incrementar el número de niños y satisfacer parte de la demanda de círculos infantiles en Mataguá, para que más mujeres puedan incorporarse al trabajo.

Un centro de relevancia productiva e histórica en el sureño territorio es la empresa pecuaria La Vitrina, fundada en 1975 por indicación del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y que esta vez fue el último sitio chequeado por el primer secretario del Partido en la conocida como Tierra de hombres valientes.

Ejemplo de ello es el colectivo de la entidad, que con Vladimir Reyes Martínez, al frente, aumentó la rentabilidad, y en dos años fue posible pagar el préstamo solicitado para recuperarse de los daños causados por una tormenta tropical.

En La Vitrina, las preguntas del presidente cubano estuvieron encaminadas hacia la vinculación de jóvenes a las actividades de la empresa y el estímulo a los trabajadores. Asimismo, investigó sobre las producciones agropecuarias de la zona e instó a aumentar los esfuerzos en la cría de búfalos.

Entre sus logros exhiben la recuperación del Centro de Alevinaje, y su administrador, Ramón González Chinea, comentó que el principal desafío ha sido el rescate de la presa y los dos estanques para dedicarlos a la siembra y posterior repoblación de alevines. Las larvas del pez se obtienen en las presas Pabón y Minerva, pertenecientes a la provincia, lo que realizar hasta cuatro ciclos de crecimiento en el año.

El intercambio Díaz-Canel y Morales Ojeda con el pueblo villaclareño también tuvo como escenario al municipio de Cifuentes, al norte de la provincia, y se abrió cuando, en plena faena agrícola, llegaron a la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Bernardo Díaz Guerra, en Cifuentes, dedicada al cultivo de caña para la industria azucarera.

Su presidenta, Yamilet Báez Fernández, explicó cómo la CPA ha crecido prácticamente desde cero, con la creación de la infraestructura necesaria, la recuperación de las plantaciones a partir del 2014 y la obtención de varios trofeos por sobrepasar el rendimiento de 70 toneladas por hectárea desde los años 2016 y 2017, lo que la coloca entre las mejores del país.

«Hoy logramos 55 t por ha, en tierras de secano y sin recursos, lo que obliga a trabajar mucho para mantener limpios los cultivos, pendientes de la naturaleza, de cada aguacero. Prácticamente no llueve desde noviembre en Cifuentes», detalló.

Además de la caña, cultivan boniato, yuca, calabaza, plátano y ajonjolí para producir aceite; crían cerdos, carneros y gallinas, para asegurar huevos, y producen carbón.

Los 70 cooperativistas son capaces de satisfacer las demandas de sus familias y contribuir, con los excedentes, al autoabastecimiento del municipio, mediante la venta a la empresa de Acopio y el apoyo a la alimentación en el hogar materno, el hogar de ancianos, el círculo infantil y las escuelas.

El presidente cubano elogió los resultados de la diversificación de producciones, se interesó por el estado de los campos, las condiciones de trabajo y los ingresos de los cooperativistas, y resaltó urgencia de cortar la caña vieja, para pagarla a los productores, rehabilitar las plantaciones y elevar el rendimiento.

Las jornadas de trabajo se extienden desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, incluso la madrugada, cuando las patrullas de la propia entidad se ocupan de cuidar el patrimonio.

Unidad, sentido de pertenencia y amor por el trabajo son las motivaciones del colectivo que dirige Yamilet. «Hoy los cooperativistas cobran alrededor de 24 000 pesos al mes. Nos entregamos a la cooperativa porque de aquí depende el sustento. Tenemos dos opciones: producimos y triunfamos o no producimos y morimos», sentenció.

En el llamado Oasis villaclareño, el presidente de la República y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, visitó la UEB Combinado de Hormigón Rolando Morales Sanabria, conocida como Fábrica de Baldosas.

Perteneciente a la Empresa Materiales de la Construcción de Villa Clara, fue inaugurada en 1989 para la producción de bloques, aunque desde hace tres años este renglón se encuentra paralizado por la falta de materias primas fundamentales, sobre todo cemento, así como combustible.

No obstante, el colectivo de trabajadores no ha cejado en el empeño de no claudicar ante las adversidades, por lo que continúan las labores en el taller de terrazos con la confección de losas, pasos de escalera, mesetas, vigas, tabletas y varios elementos.

Norberto Hernández Madruga, director de la fábrica, explicó que ante las dificultades han buscado alternativas para mantener la producción. Entre ellas, el vínculo con la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV), con la cual desarrollan un proyecto para la fabricación de abrasivos para diferentes tipos de esmeriles, compuestos por materiales de desechos de otras entidades, lo que contribuye, además, a la sustitución de importaciones.

Los artículos se comercializan dentro de la provincia y en otros territorios, como Ciego de Ávila, Holguín, Sancti Spíritus y Cienfuegos.

El mandatario cubano consideró «tremendo mérito mantener esta fábrica» y elogió las iniciativas para el reciclaje de elementos que pueden aprovecharse en la producción y a la vez contribuye al cuidado del medio ambiente.

(Noticia en construcción)