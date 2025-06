Debate profundo sobre la zafra en Buró Provincial del Partido

La compleja situación de la zafra fue objeto de profundo debate en el Buró Provincial del Partido, en reunión presidida por Susely Morfa González, miembro del Comité Central, recién promovida a primera secretaria en Villa Clara, y que contó con la presencia y aportes de Osnay Miguel Colina, el secretario saliente.

Con 42 días de atraso, comenzó a moler el «Héctor Rodríguez», único central de la provincia activo en esta zafra, y aunque la caña existe, las constantes roturas industriales imposibilitaron la recuperación y hoy ha producido apenas 10 900 toneladas de las 26 000 planificadas. Es posible comprender lo que tal incumplimiento significa para el aseguramiento de la canasta básica, la producción de derivados como el alcohol y el alimento animal, como expresó al presentar el tema Carlos Amaury Figueredo Yumar, integrante del Buro Provincial.

Andrés Durán Fundora, director de AZCUBA, al profundizar en las roturas industriales como causa principal del incumplimiento, señaló que el 52 % de la caña queda sin moler, y solo por el atraso en la arrancada se dejaron de producir 8000 toneladas.

Cerca de 200 000 toneladas de caña entregó Villa Clara a centrales de Cienfuegos y Sancti Spíritus, y en la actividad agropecuaria AZCUBA avanza, cumple el plan de leche y deberá dejar sembradas más de 1000 hectáreas de plátano y más de mil de yuca.

La gobernadora provincial, Milaxy Yanet Sánchez Armas, manifestó que ha faltado organización y atención a la zafra y enfatizó en la necesidad de generalizar experiencias como las de la UBPC de Bermejal y la cooperativa Bernardo Díaz, para salir de las pérdidas en el sector.

La primera secretaria del Partido en Villa Clara, Susely Morfa González, reconoció la profundidad del análisis realizado y precisó que la estrategia para la próxima zafra hay que hacerla contundente, con objetividad, y trabajar en la atención a los pelotones, porque la zafra es de todos.

«Tenemos que buscar siempre resultados, que todo lo que nos propongamos hacer tenga un impacto, y si lo que estamos haciendo no tiene impacto, viremos para atrás a replantearnos el problema porque la vida es dialéctica y como tenemos tantos problemas no todo sale como lo diseñamos; sin olvidar nunca que esta pelea se gana en cada lugar, hablando con los trabajadores, no en reuniones», enfatizó Morfa González. (Jesús Álvarez López)