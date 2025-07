Ley de Ciencia e Innovación, nuevas dinámicas futuras acorde con los tiempos

La Ley de Ciencia e Innovación cubana está en proceso constructivo, y para crear una normativa lo más completa posible sus redactores necesitan aportes que vayan más allá de la comunidad científica, la academia y las universidades, a fin de abrir las ventanas al conocimiento en favor del desarrollo.

Con este propósito el país realiza un proceso de análisis y consultas, iniciado el pasado 23 de mayo, que tocó a las puertas villaclareñas con la asistencia del Dr. C. Armando Rodríguez Batista, ministro del ramo.

Paralelamente a esta sesión en la capital provincial, en Placetas se desarrolló un encuentro similar para resultar el primer municipio del país en realizar estas valoraciones. (Foto: Ricardo R. González)

La legislación dispone generar una ciencia, tecnología e innovación a partir de la democracia participativa, el respeto al ambiente y a la diversidad cultural con la aplicación de conocimientos populares.

Se busca la integralidad, por lo que se suman también las empresas, el sector no estatal y otros actores, a fin de lograr los vínculos entre la ciencia, la tecnología e innovación, que tiene sus miras hacia el desarrollo territorial.

Como parte de las nuevas dinámicas se incluyen otras figuras para promover la ciencia, como son las empresas de interfaz y los parques científicos tecnológicos, y queda claro que no resultan subvalorados espacios vitales como los escenarios locales y comunitarios a partir de la nueva ley que persigue incorporarse a las estrategias de fortalezas territoriales.

Incluirá, además, a los trabajadores, la ANIR, las BTJ, las sociedades científicas, ejecutores por cuenta propia, cooperativas, así como las organizaciones no gubernamentales, mientras llama a la empresa estatal socialista y a las privadas a generar procesos de innovación.

Luego de concluida la exposición del proyecto, los participantes realizaron sus intervenciones. El Dr. C. Raciel Lima Orozco, vicerrector de Investigación, Innovación y Posgrado en la UCLV, sugirió revisar los grupos de desarrollo e innovación a nivel de empresas e incluir las becas postdoctorales en la futura ley.

Al encuentro provincial asistieron, además, Susely Morfa González, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara; Noel Chinea Pérez, vicegobernador de la provincia, junto a otros representantes de la directiva nacional del Citma y de organismos del territorio. (Foto: Ricardo R. González)

Por su parte, la Dra. C. María del Carmen Velasco Gómez, delegada territorial del Citma, insistió en el papel relevante que debe jugar la innovación en los proyectos de desarrollo local y la valoración de los actores económicos en esta rama.

Se hace necesario que la empresa estatal se sume a la ley, en tanto la necesidad de exportar debe constituir asunto priorizado en la normativa.

Para Rodríguez Batista en la futura ley no se conciben actores menores dentro del sistema de ciencia, tecnología e innovación de Cuba, y enfatizó que el alcance de los procederes no se circunscribe solo a los científicos, porque se extiende a todo lo que genere el conocimiento como capacidad del país.

Paralelamente a esta sesión se desarrolló un intercambio similar en Placetas, convertido en el primer municipio del país en aportar sus valoraciones.

Entre los desafíos de la futura ley

— Desarrollo empresarial a partir de la tecnología.

— Financiamiento y aseguramiento material de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

— Conexión internacional del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

— Sistema de Innovación para el Desarrollo Local.

— Enfatiza el papel de la innovación concebida como sistema social, interactivo y sistémico.

Categoría honorífica Investigador de Mérito

Durante la sesión, 12 baluartes de la ciencia recibieron la categoría honorífica Investigador de Mérito por sus contribuciones a la vida y el desarrollo de la provincia durante más de una década.

Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas: doctores Erenio González Suárez, Gilberto Quevedo Sotolongo y Rafael Quintana Puchol (post mortem).

El Dr. C. Gilberto Quevedo Sotolongo, presidente de la Sociedad de Interfaz de la UCLV, recibió la condición de Investigador de Mérito. (Foto: Ricardo R. González)

Universidad de Ciencias Médicas: Otmara Guirado Blanco (lo recogió su alumna y colaboradora Dra. C. Marianela Ballestero Hernández), Dr. C. Oscar Cañizares Luna (recogido por su viuda, la Dra. C. Nélida Saraza Muñoz) y Manuela Herrera Martínez (le fue entregada a la Mtr. C. Disney Borrego Gutiérrez).

Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar (Etica): Dr. Rafael Gómez Kosky y Osmany de la Caridad Aday Díaz.

.Cinco de los 12 distinguidos con la condición de Investigador de Mérito. (Foto: Ricardo R. González)

Centro de Estudios y Servicios Ambientales (Cesam): Dr. C. Luis Lecha Estela.

Instituto de Investigaciones en Viandas Tropicales (Inivit): Víctor Reinaldo Medero Vega, María del Carmen Castellón Valdés (recogido por la Dra. C. Rosa Elena González Vázquez) y Maryluz de la Caridad Folgueras Montiel.