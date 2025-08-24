Domingo de compromisos sobre el surco

Una jornada de trabajo voluntario para reforzar la siembra de caña tuvo lugar este domingo 24 de agosto en el lote estatal cañero Mártires del Moncada, perteneciente a la Empresa Agroindustrial Azucarera Ifraín Alfonso, en el municipio de Ranchuelo, encabezada por Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia.

Esta movilización ofrece su aporte en un eslabón fundamental para el sostenimiento del sector agroazucarero villaclareño: la plantación de la llamada vara verde.

Desde las primeras horas de la mañana, los voluntarios se congregaron con guantes y un gran espíritu combativo y bajo un sol radiante se entregaron a la tarea de sembrar varias hectáreas de caña, en demostración de su compromiso con dicha producción.

(Foto: Alejandro Javier López)

Y es que esta es una actividad que necesita de un vuelco y los numeritos del octavo mes del año lo confirman, al revelar atrasos en la provincia, aún cuando el área plantada hasta la fecha supera igual etapa pasada.

Al concluir la jornada, los voluntarios se mostraron satisfechos con el trabajo realizado y la tierra, al decir de Endry García Delgado, director de de la UEB producciones agropecuarias y cañera de la EAA Ifraín Alfonso, recibió una oleada de energía renovada. (Ramón Ávalos Rodríguez)