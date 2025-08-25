Continúan labores para restablecer servicio eléctrico en Villa Clara

Brigadas de la empresa eléctrica de Villa Clara y Sancti Spíritus continúan su trabajo para restablecer el servicio en viviendas y barrios de la provincia afectados por múltiples averías, luego de la tormenta del fin semana, según Yadier Ruíz, director del Despacho de Carga en el centro del país.

«Resta por intervenir en el circuito primario 153 de la zona del Arcoiris y en alrededor de 160 quejas secundarias y de servicio, 110 de ellas en Santa Clara», afirmó Ruíz.

Y añadió el funcionario: «De acuerdo con el último parte, las fuertes lluvias y rachas de vientos quemaron 7 transformadores residenciales y dañaron otros 14, que aún no han podido visitarse. Hacemos gestiones con la Unión Eléctrica Nacional para reponer esos equipos».

Como fue informado en reportes anteriores, la tormenta de este sábado provocó daños en circuitos primarios cercanos a la subestación Santa Clara Industrial, clave para ofrecer el servicio eléctrico en más del 40% del municipio de Santa Clara y áreas de Placetas y Camajuaní. (Abel Falcón Curí)