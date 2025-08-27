Nueva primera secretaria del Partido en Santa Clara

El Pleno del Comité Municipal del Partido de Santa Clara aprobó la promoción de la compañera Diamela López Valdés como primera secretaria en el territorio, en lugar de Dilky Georgina Ponce Expósito, a quien se le asignará otra responsabilidad en el Partido.

Pleno del Comité Municipal del Partido en Santa Clara.

López Valdés, de 41 años de edad, se desempeñaba como primera secretaria en el Comité Municipal del Partido en Ranchuelo. Es licenciada en Educación, en la especialidad de Profesor General Integral, Máster en Ciencias de la Educación, y cursó el entrenamiento en la Facultad del Partido Carlos Baliño. Posee una trayectoria ascendente dentro de la organización partidista, como funcionaria y miembro profesional del Buró Ejecutivo en dos actividades de trabajo en Santa Clara, lo que facilitará su desempeño como primera secretaria en este municipio.

El Pleno del Comité Municipal del Partido reconoció la experiencia, dinamismo, sencillez y entrega de la compañera Dilky Georgina Ponce Expósito en el territorio.

A la compañera Dilky Georgina Ponce Expósito (al centro) se le asignará otra responsabilidad en el Partido.

El pleno fue presidido por Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Villa Clara.